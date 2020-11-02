【新冠肺炎】粉嶺心誠中學男學生中招　近半同班同學需檢疫

▲ 基督教香港信義會心誠中學的學生今早陸續回校取樣本瓶。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（2日）新增6宗確診個案，當中3宗本地感染個案均屬梅窩銀礦灣海景渡假樂園群組，包括居於大埔圍頭村的15歲男生（第5,337宗），其就讀的粉嶺基督教香港信義會心誠中學表示，染疫男生有逾10名同班同學，也被列為密切接觸者，需接受檢疫。

心誠中學昨日發家長通告表示，今明（2至3日）停課，周三（4日）起至下周六（14日）暫停面授、改為網上授課。

衞生防護中心今早開始派員到心誠中學向全校師生派發樣本瓶，該校副校長呂明德表示，全校有約1,200學生及110多名教職員，截至中午已有逾半學生回校取樣本瓶。

呂明德續指，染疫男生就讀的班別有30多名學生，當中逾10人曾與該名男生一同在校外打波或聚餐，也被列為密切接觸者，需接受檢疫。由於涉事班別近半學生也需檢疫，呂明德說，不論同學需否接受隔離，如健康狀況適合、情況許可，校方均鼓勵他們繼續上網課，否則可以之後再補課。

衞生防護中心較早前表示，染疫男學生共有約30名家人、一同聚餐及打籃球的同學朋友列作密切接觸者，詳情請見【下一頁】

▲ 基督教香港信義會心誠中學的學生今早陸續回校取樣本瓶。（曾秋文攝）

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記者：馮琪雅