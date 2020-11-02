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【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣

育兒經 17:25 2020/11/02

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林峯與張馨月帶BB出街。

林峯去年底宣布跟模特兒女友張馨月結婚，今年9月亦報喜公布BB出世，林峯榮升爸爸。雖然至今林峯夫婦未有公開女兒照，不過今日太太張馨月就在社交平台，展示二人一同帶同女兒出街溫馨照片，產後個半月的張馨月，已可穿著牛仔褲，盡展修身成績。

林峯太太張馨月9月底誕下女兒，夫婦還向拍了多張大肚寫真，盡展為人父母喜悅。張馨月之後一直在家中坐月，而林峯相信亦在內地陪妻子湊BB。

林峯張馨月9時為人父母。

【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義

林峯夫婦今日終於出關，張馨月在社交平台展示一家三口外出逛街照，，張馨月和林峯推著粉紅色的BB車，邊拍拖邊享天倫樂，十分溫馨，不過相片中卻未有公開BB外貌。

而林峯夫婦又一同去撐枱腳，張馨月並點了一客魚湯，相信此有助新手媽媽產後復原身體。

生完BB不久的張馨月，雖穿上略鬆身上衣，同時著了貼身牛仔褲，不經意展露了小蠻腰，可見狀態大勇，外表和身材零走樣，產後極速收身！ 

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產後練瑜伽修身

事實張馨月在懷孕期間，有傳林峯為了令太太得到最好的照顧，便月花42萬安排張馨月入住深圳的超豪月子中心。

張馨月在坐月期間，在調理身體之餘，並積極做運動減肥，她在社交平台分享多張正在做瑜伽抱頭倒立動作的照片，留言︰「產後恢復任重道遠。」

曾展示做倒立等高難度動作，她於產後是靠著瑜伽動作來修身，回復苗條身材，BB外出的日常照，只見她已經成功修身，回復懷孕前的苗條身材，更獲網民大讚靚過生B之前。

【明星扮靚】陳凱琳產後3個月極速修身　靚媽Grace全靠一招塑出纖腰

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不少新手媽媽都是以產後瑜伽來修身，有瑜伽導師便指出，產婦只要依從均衡飲食原則，少吃零食，加上勤做瑜伽或其他運動，產後六星期體重已可回落至懷孕前水平，若新手媽媽選擇餵母乳，每日更可額外消耗五百卡路里。

撰文 : TOPick柴犬出動

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