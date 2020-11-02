【太陽能發電】NEFIN與柏寧酒店合作安裝天台發電裝置　年減逾8,400公斤碳排放

▲ NEFIN與柏寧酒店合作安裝天台發電裝置，料每年減逾8,400公斤碳排放。（圖片由NEFIN提供）

太陽能發電已成新趨勢，太陽能項目開發專家太陽能資產有限公司（NEFIN SOLAR ASSET LIMITED，簡稱NEFIN）與香港柏寧酒店合作，於酒店天台安裝太陽能發電裝置，裝置共9.6kW系統發電容量，每年將產生10,493 kWh的潔淨能源，抵消每年大約8,499公斤的碳排放量。

柏寧酒店房務及品牌管理總監蔡國銘表示，對於能夠與NEFIN合作而感到自豪，並相信太陽能有助於創建一個可持續發展的香港，而太陽能已被證實是最有效的可再生能源之一，酒店期待於未來為同行樹立正面的榜樣。

▲ NEFIN與柏寧酒店合作安裝天台發電裝置，料每年減逾8,400公斤碳排放。（圖片由NEFIN提供）

NEFIN行政總裁林豐潮先生稱，酒店業是其中一個高能源消耗的行業，因此優良設計的太陽能系統能有效為酒店減低能源消耗的成本，亦能為企業達到可持續發展的願景，期待將來與其他來自酒店業的夥伴有更多的合作機會。

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記者：陳曉瑩