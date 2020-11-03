【酒店美食】米芝蓮二星AMBER每小時出爐一款烘培糕點　包括招牌蕎麥瑪德琳小蛋糕

▲ 美味糕點每1小時出爐一款，全天共供應9款糕點，令這個節日更為甜蜜。(酒店提供)

秋涼時人們都想吃到新鮮出爐的烘焙食品暖暖胃，今日在置地廣場中庭3樓Christmas market，推出由置地文華東方酒店米芝蓮二星餐廳AMBER的廚藝總監Richard Ekkebus，精心打造的LMO Freshly-Baked by Richard Ekkebus，多款新鮮出爐的烘焙食品每天由11點開始供應，並包括Richard最喜歡的童年甜點，供應期由即日至12月31日，甜品迷不容錯過。

LMO Freshly-Baked 於每天餐廳開放時間起每小時出爐一款新鮮甜點，每件30元。Richard為了增強人們對慶祝活動的熱情和熱愛，還藉此機會分享他最喜歡的童年甜點，每瓶100ml，每瓶60元，有多款選擇。

▲ Richard藉此機會分享他最喜歡的童年甜點。(酒店提供)

烘焙食品的特別推介是AMBER的招牌蕎麥瑪德琳小蛋糕，目前僅於AMBER供應。瑪德琳蛋糕是來自法國東北洛林地區的兩個公社Commercy和Liverdun的傳統小蛋糕，海綿蛋糕具有獨特的貝殼狀形狀，是通過在帶有貝殼狀凹陷的鍋中烘烤而獲得的，並用最好的蕎麥粉，玉米粉，米粉，無籠雞蛋，紅糖，特級初榨橄欖油，椰子油製成，並加入日本青榆皮調味，並不含麩質。

▲ 早上11點是Organic Amalfi Lemon Madeleine。(酒店提供)

Richard 說：「我們很高興能有機會將生活融入我很早的時候已想到的概念。小時候，我家在麵包店附近，在一天中的不同時間，您經過麵包店看到麵包師傅，並認識到烘焙食品。它激發了人們品嚐它的巨大慾望，我一直被吸引進麵包店。氣味是我們最強烈的記憶之一，我們每小時都會烘烤新物品的概念就是對氣味的記憶和我在荷蘭西南部可愛的童年的見證。」

記者：胡麗珊