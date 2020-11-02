【明星理財】楊柳青林子超6位數開健身學校　裝修超支清潔打掃一腳踢

▲ 上月由楊柳青（小青）和林子超（Andy）這對死黨合資經營的健身學校亦在疫市下於上環開幕，一齊拍住上推廣健身運動。

不少藝人都會經營副業，例如創業當老闆 ，上月由楊柳青（小青）和林子超（Andy）這對死黨合資經營的健身學校亦在疫市下於上環開幕，原來兩人同屬熱愛運動之人，小青去年取得健身教練資格， Andy則是舞林高手，兩人將興趣及技能變成生意，最重要讓自己stay fit！

楊柳青和林子超於2012年合作主持節目而認識，繼而成為好朋友，兩人都同樣熱愛運動，開設健身中心一直是兩人的夢想，但卻從沒想過會合作創業。兩人在機緣巧合下認識了健身學校現址的業主，反而由業主牽紅線，拉攏二人合作，而Studio12中的「12」就是要紀念兩人的這段友誼。

▲ 小青認為控制身形除了運動，還有飲食，所以她也會吃得小心。（湯炳強攝）

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雖然在疫市下創業，但租金卻其實沒有調低很多，反而業主卻延長了免租期，健身學校由7月開始籌備，裝修的問題加上疫情令他們遇到不少阻滯，但業主卻完全沒有催促他們盡快開業。

Andy說︰「因為疫情及限聚令的關係，我們的開幕日期要不斷延期，但業主都沒收取分毫，租金是由我們正式開業起計，他又在裝修上給予很多意見，我們都很感激他。」

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不過由於在裝修上出現了問題，令他們大失預算，小青說︰「上手原本是瑜伽中心，但因為留下的手尾比較多，例如我們要加建廁所、重鋪地板及安裝直身鏡，又要出錢找人卸除壞掉的冷氣等，令裝修費大增。（一共投資了多少錢？）6位數字，我們最初也預計要6位數，但6位數字頭跟現在的6位數字中相差很遠呢！」

別看Andy是大隻仔一名，卻原來他患有先天性心漏病，讀書時從來不能做運動，但因一次看見郭富城跳舞而下定決心要當舞者，後來考入演藝學院修讀現代舞，直至19歲那年決定進行心臟手術，因此Andy笑言現在心口留下了一條長長的事業線。

他說︰「跳舞令我強身健體，我跟一個比我年紀小的男仔同一日做同一種手術，但我竟然康復得快些，而且身體在手術後都不太差。」

而在開辦Studio12之前，Andy已經有多年教導小朋友經驗，原來他一直在幼稚園教小朋友跳舞，所以健身學校亦特別開設了兒童跳舞課程。

▲ 兩人承認合作做生意難免有拗撬，不過幸好兩人都堅持初心，不能夠讓生意影響友誼。（湯炳強攝）

至於小青則身懷不同武術絕技，詠春、泰拳、巴西柔術、綜合格鬥、棍術等她都懂，去年更考取了專業運動教練資格，不過她原先的目的卻不是要做教練，她說︰「我之前因為打泰拳及及詠春，令大腿粗了肩膊又橫了，當時我完全不欣賞自己，因此我希望學習如何鍛鍊身體才可以操到心目中的線條。」

不過小青謂運動後無論是思想、心態甚至對於審美都有改變，運動令她釋放了不開心的思想，令自己變得開心了，因此她希望可以透過自己、透過健身學校，影響更多人去做運動。而兩人均表示有機會的話也希望親自落場任教，只是近期忙於拍戲暫時未能付諸實行

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記者︰Maria