【揚威國際】香港漫畫家麥天傑奪「日本國際漫畫獎」銅獎　盼拋磚引玉吸新秀創作

▲ 左起：第一屆日本國際漫畫獎金獎得主李志清先生、香港藝術中心總幹事林淑儀女士、日本國駐香港總領事館 和田充廣大使兼總領事、第十三屆日本國際漫畫獎銅獎得主麥天傑先生、 創意香港助理總監袁賽芳女士 、香港 動漫聯會副會長溫紹倫先生。（圖片由日本駐港總領事館提供）

香港漫畫家再度揚威國際﹗「第十三屆日本國際漫畫獎」日前（10月30日）舉行頒獎典禮，香港漫畫家麥天傑憑作品《非常道 零》獲頒銅獎，成為同比賽中第10位獲獎的香港漫畫家。

麥天傑對獲獎感到榮幸，形容是一種鼓舞：

有感於漫畫以至出版業的前景日漸低沉，希望能盡力多創作，拋磚引玉，吸引更多同業或新秀創作，繼而推動本地漫畫業的持續發展。

▲ 麥天傑作品《非常道 零》。（圖片由日本駐港總領事館提供）

商務及經濟發展局創意香港助理總監袁賽芳女士亦向麥天傑先生送上祝賀，指是對「港漫」的再一次肯定，可以讓更多公眾及旅客加深對香港動漫畫的認識。

日本駐港總領事館廣大使兼總領事和田充廣則稱，衷心希望這次麥先生得獎，會令眾多香港和澳門漫畫家感到鼓舞，今後創作出更多出色的作品，亦期待今後世界各地擁有不同視角的漫畫家，都可以通過日本國際漫畫獎這個平台互相交流，善用漫畫豐富多變的表現力，為世界各地的人帶來歡樂，分享感動。

「日本國際漫畫獎」（Japan International MANGA Award）於2007年5月創立以後，是國際漫畫界爭相競逐的最高榮耀之一，今屆「日本國際漫畫獎」有來自世界各地66個國家及地區，合共345部作品參賽。

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記者：陳曉瑩