【感謝祭】新城市廣場感謝祭11月6日開鑼　ESTÉE LAUDER及Tom Ford Beauty等美妝產品低至2折【附優惠詳情】

▲ 新城市廣場「JUST BUY WEEKS感謝祭」逾萬件買一送一、大量半價發售精選商户貨品。（圖片由新城市廣場提供）

新城市廣場將於11月6日至1月3日舉行年度減價活動「JUST BUY WEEKS感謝祭」，聯同場內商戶推出多個優惠，當中逾萬件買一送一或半價發售，更有低至2折發售的美妝、時尚服飾及潮流運動品牌。

是次於「JUST BUY WEEKS感謝祭」推出優惠的美妝包括Tom Ford Beauty、ESTÉE LAUDER、Jo Malone London、Fresh、innisfree、su:m37°及The history of Whoo等等，大家可為購入大量護膚品過秋冬或預備聖誕新年的派對禮物了！

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多項回贈推廣

另外，商場更同時推出多項回贈推廣，包括獎品相當吸引的即抽即中抽獎，送出超過港幣百萬元獎品，有機會贏取Dyson Supersonic 風筒、吸塵機、Apple iPhone 11Pro、Apple MacBook Air、iPad Air及Apple Watch 6等潮物，以及消費換取高達$1,200商場現金禮券，現金禮券可與JUST BUY WEEKS參與商户優惠同步使用，盡享折上折優惠！

除了減價期間的優惠吸睛外，【JUST BUY WEEKS】更為The Point by SHKP 會員特設限定早鳥賞，以100會員積分換領10倍積分通行證，於JUST BUY WEEKS「折」慶期間消費即可有機會獲得高達30,000積分，輕鬆換取更多心水禮品！

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責任編緝：王芷瑩