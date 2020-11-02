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【明星扮靚】楊柳青林子超合資開健身學校　小青戒一種食物保持苗條身段【內附餐單】

娛樂 19:02 2020/11/02

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

藝人楊柳青（小青）和林子超（Andy）這對死黨合資經營的健身學校，兩人都不吝公開自己的健身塑形餐單。

藝人楊柳青（小青）和林子超（Andy）這對死黨合資經營的健身學校，成為了健身學校老闆後，問到兩位會否對自己的體形有更高要求，小青說︰「未必有更高要求，應該說是更加堅持，因為要長時間維持好的體形是一個考驗。」

她續指：「不過每個身形適合不同的人，不代表你瘦就一定靚，或有肌肉就一定最好看，我覺得應該鍛鍊適合自己的身形，而非別人怎樣你就怎樣。」

小青則身懷不同武術絕技，詠春、泰拳、巴西柔術、綜合格鬥、棍術等她都懂。（湯炳強攝）

楊柳青：晚餐戒吃澱粉質

小青說，控制身形除了運動，還有飲食，飲食的重要性更佔7成，所以她也會吃得小心。

現時，除了戒糖及零食，她晚上亦會戒澱粉質，即使要食，也要懂得選擇，例如蕎麥麵和蕃薯就比白飯好。她也不吝嗇地公開自己每日的餐單：

早餐：雜果乳酪、麥片或燕麥三文治

午餐：少量澱粉質、肉類

晚餐：蔬菜、海鮮類（魚、蝦、蟹）或雞肉

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林子超：早餐吃5個蛋白加一杯奶

至於Andy，對於要保持現有身形，卻認為問題不大，他說︰「因為我們本身的工作跟開健身學校的性質很類似，做幕前一個演員要隨時隨地保持狀態，隨時準備好身體要fit，我覺得我們只要stay fit就可以了。」

飲食方面，Andy早餐會吃5個蛋白加一杯奶，晚上則只吃雞胸肉及西蘭花，下午卻因為要跟劇組一同食飯盒，因此沒太多選擇。

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懂得將負面情緒宣洩

小青續說，想活得健康，心態也很重要，思想要正面，令自己開心一點。Andy則認為，必須學懂抒發情緒，可以是大哭一場，亦可以大吃一頓，總之要懂得將負面情緒宣洩。

曾聽過不少人都因為合作做生意而反目，兩人又有否爭拗？小青坦白承認，爭拗在籌備開幕的時候，已經發生，Andy說︰「我們都頗為不同，她有不滿會先說出來，不會放在心內；我就會看時機，我會積累數天，在適當的時機我就會……」

大隻仔Andy是舞林高手，因一次看見郭富城跳舞而下定決心要當舞者，後來考入演藝學院修讀現代舞。（湯炳強攝）

兩人大笑後Andy再補充︰「但幸好我們的初心不變，如何去處理情緒或問題，解決方法不同之外，我們的初心都是不能夠影響友誼。」

小青接著說︰「還有最重要是坦白，你會發現如果你隱藏起來不說出口，事情就會像一個球愈滾愈大，但如果你願意去解決願意去傾，傾完就會無事，大家都是想處理問題而非意氣用事。」

楊柳青林子超6位數開健身學校　裝修超支清潔打掃一腳踢  下一頁

記者：Maria

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