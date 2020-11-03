【聖誕節2020】愉景灣變冬日歐洲小鎮猶如外地旅遊　設旋轉木馬打卡位及高達$200餐飲禮券回贈【附優惠詳情】

▲ 愉景灣今年以「冬日歐洲小鎮」為主題，大家到訪可感受到外地旅遊的樂趣。（圖片由愉景灣提供）

臨近聖誕，今年大家或未能到外地旅遊，但留在香港過節也能感受到異地喜慶氣氛！滿南歐小島風情的愉景灣今年以「冬日歐洲小鎮」為主題，於愉景北商場設置歐洲樂園必備的夢幻旋轉木馬，並以繽紛花卉重新粉飾心鎖長廊，加上多間特色店鋪售賣歐洲美食及玩具，到訪愉景灣，猶如到了歐洲！

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富歐洲色彩建築

愉景廣場佈置浪漫柔和的小黃燈，映襯林蔭與富歐洲色彩的建築，猶如置身海外，體驗「冬日歐洲小鎮」的恬靜之美。D’Deck臨海露天美食區匯聚歐陸特式餐廳，加上愉景廣場近日有多間售賣優質歐洲進口貨品的精緻小店進駐，大家可以一邊享受美食，一邊閒逛，感受歐洲的慢活生活。

浪漫打卡位

大家除了於夢幻旋轉木馬及以花卉重新粉飾的心鎖長廊打卡外，不少得到浪漫的海濱禮堂前拍照、到環境清幽的中央公園野餐、在水清沙幼的大白灣沙灘看日落。

冬日禮遇雙重賞

聖誕期間，愉景灣更推出「冬日禮遇雙重賞」：惠顧任何餐廳或商店，以電子貨幣單一消費滿港幣500元，即日可獲港幣100元餐飲禮券回贈；消費滿港幣800元(憑最多兩張即日收據)，額外再送港幣100元(共港幣200元)餐飲禮券。

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責任編緝：王芷瑩