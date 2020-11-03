【木棘証人】曾經由演員轉行當裝修遭白眼　湯俊明靠跑步培養正能量

▲ 湯俊明為跑步達人，不時拍片發放正能量。

近日韋家雄於劇集《木棘証人》被讚演技出眾，家雄成功由綠葉「升呢」為男二，在TVB裡不少綠葉依然在密密耕耘中，在《木棘証人》飾演羅子溢（前名羅仲謙）下屬的湯俊明便是其一。

在電視圈打拚近27年的湯俊明，於2015年選擇離開TVB轉投港視旗下，可惜最終港視不獲發牌，轉行任裝修工人的他被途人冷言相向，因而激發他回巢娘家從新出發。

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▲ 湯俊明於劇裡內飾演羅子溢下屬。

家人反對入行

今年47歲的湯俊明於中學時代已經對演戲充滿興趣，1993年他成功考入TVB第六期藝員訓練班，同屆的學員有傅明憲、蔡子健及戴耀明。

原來當年湯俊明瞞著家人報考訓練班，媽媽及女友也極力反對，女友更甚至想鬧分手。慶幸地女友已成為他的太太，二人結婚廿一年兼育有一名女兒。

初入行的日子，湯俊明曾直言人工很低，除了靠積蓄過活外，他亦做兼職賺外快，為電影公司擔任配音員。而湯俊明在TVB工作了近19年，多年來也只是演閒角，較深刻的角色如《西遊記》裡的「白龍馬」，另外還參演過《男親女愛》、《棟篤神探》、《少年四大名捕》和《義海豪情》等劇集。

▲ 湯俊明曾演出《少年四大名捕》。

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曾轉行做裝修

至2013年，王維基旗下的港視主動挖角他過檔，由於自覺於TVB的發揮不大，故他決定離巢外闖。

於港視這兩年間，他演出過不少劇集包括《選戰》及《惡毒老人同盟》等，當中於《大眾情性》飾演有易服癖的男子，對他來說甚具發揮。

▲ 湯俊明曾演出港視劇集《大眾情性》。

惟港視不獲發牌，停工近半年後的湯俊明索性轉行，跟隨友人的父親做裝修工人，由學徒做起的他做了3個月，某日裝修師傅說他這個年紀來做學徒，至榮升「師傅級」時已退休，裝修師傅這句話可謂一言驚醒夢中人。

加上某日他在街上遇到一對母女，那位小妹妹認出他是演員，但對其母親說：「係喎，但點解著到咁兜踎？」遭白眼的湯俊明大感傷心，更決定重返電視圈。

於2016年，湯俊明於監製林志華的幫忙下重返TVB，當時他亦猶豫過應否回巢，擔心旁人的目光，最後衝破心理關口重返娘家，參與《踩過界》、《金宵大廈》及《反黑路人甲》等劇集。

▲ 回巢後湯俊明曾演出《反黑路人甲》。

湯俊明跑步拍抖音

另外，湯俊明半年前開始使內地短片網站抖音，熱愛跑步的他上載不少跑步短片。

他接受媒體訪問時透露，會邊跑步邊介紹沿途景點，藉著分享正能量金句來鼓勵大眾，至今吸引了近10萬粉絲。

▲ 湯俊明近年成為跑步達人。

原來他愛上跑步跟恩師林志華有關，早年對方找他拍攝《飛虎》，他決定以跑步來操弗身型，自此他便愛上跑步，更曾兩度參加渣打的「半馬」賽事。

惟幾年前湯俊明的左腳半月板受傷，經過物理治療及停跑一年終於痊癒，去年7月再重返「跑道」。