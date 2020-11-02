旺暴案入獄假釋後涉遲回宿舍 28歲男辯稱社會運動交通危險

▲ 懲教主任李志華今於西九龍裁判法院作供。(林欣樂攝)

28歲無業男於2016年參與旺角暴動被捕，其後認罪及判囚28個月，去年出獄後須接受監管令，並涉於去年11月期間於門禁時間過後才返回監管宿舍，早前否認3項不遵守監管令罪，案件今（2日）於西九龍裁判法院開審。懲教監管人員供稱，被告於去年11月11日向他表示「出面好危險，返屋企等一陣先返（宿舍）」，他稱被告意思是有社會運動，但他駕車時覺得「唔危險、道路暢通」，而被告最終於凌晨由他駕車送回宿舍。

被告吳挺愷（28歲），報稱無業，被控3項不遵守監管令。控罪指，被告於2019年11月11、13及14日，沒有遵守同年5月20日向他發出的監管令條件，即入住監管宿舍，以及除工作或獲批准的假期外，必須留在該處。

負責監管被告的懲教署主任李志華供稱，被告獲假釋後受監管令規限，由2019年5月6日至11月19日，每周一至六在荃灣區完成工作後，晚上7時至早上8時須留在百勤樓；於2019年11月11日，被告在有他及其他監管人員的WhatsApp通訊群組內，發訊息指自己「會遲」，群組裡有監管人員回應「ok」。

被告於當日下午6時許，再發訊息指外面很危險，至門禁時間過後，李致電被告，要求他遵從監管令，但被告稱沒有交通工具由其何文田的住所到達百勤樓；及至晚上11時，兩人再通電話，被告指「出面好危險，返屋企等一陣先返（宿舍）」。被問及「出面好危險」是指甚麼，李最初稱「可能指交通」。暫委裁判官許肇强則指「唔怕直接講啦」，李才表明被告指的是社會運動。

李駕駛政府車輛到被告住所，途中作出觀察，認為交通沒有因社會運動造成堵路，到達被告住所樓下後，被告出現，並要求由家人送他返回宿舍，稱「坐政府車都危險」。李表示當時道路暢通，並沒有危險。李指擾攘一番後，被告才願意登車，翌日凌晨3時許才一同返回百勤樓。

及至11月13及14日，被告以相同原因表示未能依時返回宿舍。同月15日下午，李聯絡被告，被告稱正往灣仔懲教署投訴調查組。李與上司一同前往現場，上司警告被告違反監管條款，被告及後到調查組投訴。

李於盤問下承認曾收到被告的訊息指「我正式入紙申請」，但李表示不清楚被告說的申請指甚麼。辯方律師展示一張申請表，被告在表格中寫道，「涉案幾天市民進行大型遊行示威，住所附近交通中斷，無法返回指定宿舍，要求所有住友自動獲2小時彈性處理」，李表示不清楚表格內容。

辯方律師又向李展示一篇新聞報道指，案發當日發生「三罷」事件，李表示曾聽聞，但不知道是指哪一天，他亦不記得當時有否交通阻塞。就11月13日的事件，辯方質疑李並沒有查證當日有否交通阻塞事宜，亦沒有關心過被告與另外兩名住友為何未能準時返回宿舍。辯方律師指出，3人當時召車返回宿舍，故閉路電視拍到3人當晚一同步入宿舍。李則指看6點半的新聞報導時，並沒有提及堵路事件。

被告被裁定表證成立，被告不出庭自辯，案件押後至11月18日裁決。

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記者：林欣樂