有4個熱帶氣旋上月進入南海或形成較以往多　天文台解構與海水表面溫度較高有關

▲ （擷自天文台fb）

本港11月伊始，已接連受熱帶氣旋「天鵝」及熱帶氣旋「艾莎尼」影響，其中艾莎尼更或於周六(7日)進入本港400公里範圍。回顧上月亦有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，較1981至2010年同期平均的1.8個為多，天文台解構主要原因與海水表面溫度較正常高，有利熱帶氣旋形成，並與正在發展的拉尼娜現象有關。

天文台今日指熱帶氣旋「艾莎尼」集結於馬尼拉東北偏東約920公里，預測「艾莎尼」有機會於周六，進入本港400公里範圍，惟仍存變數，會密切監察有關動向。詳情請見【下一頁】

天文台於社交網站fb專頁貼文，提到今年10月有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，包括「蓮花」、「浪卡」、「沙德爾」及「莫拉菲」，較1981至2010年同期平均的1.8個為多，要原因是上月西北太平洋及南海 大部分地區的海水表面溫度較正常高，有利熱帶氣旋形成。

天文台續指，上月同時引導熱帶氣旋進入南海的氣流較正常強，而這股異常的引導氣流，可能與正在發展的拉尼娜有關；不過雖然上月南海熱帶氣旋數目較平均值高，惟不能將有關氣候的短期波動，與氣候變化的長期趨勢混為一談，統計分析顯示10月份南海出現的熱帶氣旋數目沒有明顯長期趨勢。

至於熱帶氣旋天鵝正橫過南海中部。按照現時預測，天鵝會向西移動，今晚（2日）至明早（3日）在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡