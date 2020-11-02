沙田大圍村中醫馬維邦處方藥膏含未標示西藥　一名75歲男子被捕

▲ 涉事中醫處方四款藥膏被發現含有未標示的西藥成分。（照片由衞生署提供）

衞生署因應醫管局一宗呈報懷疑中毒個案，突擊搜查沙田大圍村第一街註冊中醫馬維邦處所，並檢獲一批藥膏，經化驗後揭藥膏含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」、「克霉唑」及「苯海拉明」；警方今日拘捕一名75歲男子，涉嫌無牌製造藥劑製品等，調查仍在進行中。

署方呼籲曾向註冊中醫馬維邦求診的市民，應注意其處方的四款藥膏，曾使用涉事中醫處方藥膏者，明日起可致電衞生署熱線查詢。

衞生署稱，早前根據醫管局呈報一宗懷疑中毒個案，突擊搜查沙田大圍村第一街4號C2地下的註冊中醫馬維邦處所，檢取的4個藥膏樣本化驗，結果發現藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」、「克霉唑」及「苯海拉明」，當中「丙酸氯倍他索」及「克霉唑」均屬第1部毒藥。

署方表示，「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，用於治療炎症，不當使用可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵；而「克霉唑」常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚搔癢、刺激性及過敏反應等副作用。至於「苯海拉明」屬鎮靜抗組胺藥，可用於緩解過敏性症狀，如皮膚瘙癢。

因應有關事件，警方今日拘捕一名75歲男子，涉嫌無牌製造藥劑製品、非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，有關調查仍在進行中。

署方呼籲，曾向註冊中醫馬維邦求診的市民，應注意其處方的四款藥膏，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見；署方並會設立熱線（2961 8949），明日(3日)起朝九晚五供曾使用上述中醫處方藥膏的市民查詢。

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責任編輯：陳正怡