浸大網上平台集11個求職網資訊　3萬職位空缺直接應徵兼向師兄姐取經

▲ 浸大副校長（教與學）周偉立（右）表示，建立BUhub平台主要目的是加強學生、畢業生與社會的聯繫，提升就業能力。左為校友事務處總監李惠儀。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情下，大學畢業生求職更困難。香港浸會大學斥資7位數金額，推出網上互動平台「BUhub」，一站式展示11個求職網站資訊、合共逾3萬個職位空缺，學生或畢業生均可透過平台直接申請應徵，更可聯繫正在心儀公司工作的師兄姐取經，平台又可配對擔任導師的校友或僱主，有助提升浸大生的就業競爭力。

斥資7位數 加強就業支援

浸大副校長（教與學）周偉立表示，預計在疫情下，這一兩年畢業生求職會有困難，暫未掌握今年畢業生就業具體情況，但知道「仲有很多人搵緊工」，而建立平台主要目的是加強學生、畢業生與社會的聯繫，提升就業能力；並在失業率創新高下，加強就業支援。

浸大校友事務處總監李惠儀表示，早於今年初有鑑疫情嚴重，校長錢大康已責成相關部門籌備網上求職平台，過程歷時大半年，直至上周正式推出互動平台「BUhub」。

▲ 浸大校友事務處總監李惠儀指，平台除展示職位空缺的一般資，亦會展示在有關公司任職的校友資料。（程志遠攝）

3500僱主可直接刊登招聘廣告

平台實時轉載及更新11個本地、內地及海外求職網站的職位空缺資料或連結，3,500名合作僱主亦可直接在平台刊登招聘廣告，浸大教職員也可招聘研究助理及暑期工等。目前共提供約3萬個職位空缺及約2,000個實習機會，並列出在相關公司任職的校友資料，學生及畢業生可透過平台的通訊功能向師兄師姐取經。

李惠儀指，平台同時集合師友配對計劃、通訊錄及社群交流等功能，以促進師生與校友互動，考慮到私隱問題，平台只預設公開用戶姓名及所就讀學科，職業及技能等其他資料則可自行選擇公開與否。

李惠儀相信，BUhub為八大之中，首個全面覆蓋整間大學以及相關持份者的網上求職平台，對象包括1.7萬名浸大學生、12.6萬名校友及3,000名教職員，以及導師和僱主，合共約15萬人。校方上周起陸續發出邀請電郵，首批3萬多人之中已有逾1成完成登記。

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記者：馮琪雅