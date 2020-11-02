意大利FONTINA D.O.P.芝士疑受產志賀毒素大腸桿菌污染須回收

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食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指一款意大利進口的「FONTINA D.O.P.」芝士，可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收；部分受影響產品經Bravo Fine Foods Limited及New Food Project Limited進口本港，進口商現已按中心指示展開回收，並呼籲市民不要食用。

有關意大利進口的「FONTINA D.O.P.」芝士，由「COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA SOC. COOP.A.R.L.」製造，批次為「LOTTO C261」。食安中心接獲通報指，有關產品懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收。

中心隨即聯絡有關進口商跟進，有關進口商已按中心指示展開回收，市民如欲查詢有關產品的回收事宜，可致電Bravo Fine Foods Limited熱線3528 0348及New Food Project Limited熱線5248 8527。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

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責任編輯：陳正怡