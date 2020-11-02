【樂園露營】海洋公園推「星夜高峰Glamping」　4人包2日門票+活動+餐飲收費曝光【附詳情及報名連結】

▲ 海洋公園「森度遊」項目推出「星夜高峰Glamping」活動

海洋公園「森度遊」新活動登場，公園將於11及12月指定日子推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」，兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等，市民明日（3日）起可報名。

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海洋公園「星夜高峰Glamping」詳情：

活動日期 2020年 11月20至12月14日期間之指定日期（共12晚） 活動時間 上午10時至翌日上午11時 活動費用 每個帳篷2,800元（包括4人的兩天標準入場門票） 設備及特色 空調帳篷、淋浴及休憩設施

於嵐灣茶座享用特色晚餐及豐富早餐 可自選參加的活動 秘行南朗山

海獅見面會

夜探南極奇觀及隊制遊戲挑戰

觀賞日出 報名日期 2020年11月3日起 報名網站 https://www.oceanpark.com.hk/ 資料來源：海洋公園

「星夜高峰Glamping」活動行程：

第一天 上午9:45 到達公園及存放行李 上午10:00至下午 12:30 秘行南朗山 下午3:00 到達帳篷 下午4:00至5:00 海獅見面會* 晚上7:00至9:00 嵐灣茶座享受特色晚餐 晚上9:00至10:00 夜探南極奇觀及隊際遊戲挑戰 第二天 上午5:30至7:00 觀賞日出 上午8:00至10:00 嵐灣茶座享受早餐 上午10:00至10:15 與動物大使見面* 上午10:45至11:00 公園吉祥物送別訪客 上午11:00 離開帳篷（訪客可繼續逗留公園暢遊） *有關戶外活動會受天氣影響 資料來源：海洋公園

香港迪士尼樂園全新「奇妙夢想城堡」將於11月21日開幕，勢成樂園新地標，但不設煙花表演，詳情即看：【下一頁】

海洋公園指，活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施；而活動費用包括4人同行兩天門票、晚餐和早餐，參加者可在公園各個景點遊玩，亦可選擇參加「秘行南朗山」探索公園的地理環境及自然生態、「海獅見面會」或「夜探南極奇觀」，深度遊歷海洋公園。

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記者：陳曉瑩