【樂園露營】海洋公園推「星夜高峰Glamping」 4人包2日門票+活動+餐飲收費曝光【附詳情及報名連結】
社會 20:30 2020/11/02
海洋公園「森度遊」新活動登場，公園將於11及12月指定日子推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」，兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等，市民明日（3日）起可報名。
▼點擊圖片放大
+9
+8
海洋公園「星夜高峰Glamping」詳情：
|活動日期
|2020年 11月20至12月14日期間之指定日期（共12晚）
|活動時間
|上午10時至翌日上午11時
|活動費用
|每個帳篷2,800元（包括4人的兩天標準入場門票）
|設備及特色
|
|可自選參加的活動
|
|報名日期
|2020年11月3日起
|報名網站
|https://www.oceanpark.com.hk/
|資料來源：海洋公園
「星夜高峰Glamping」活動行程：
|第一天
|上午9:45
|到達公園及存放行李
|上午10:00至下午 12:30
|秘行南朗山
|下午3:00
|到達帳篷
|下午4:00至5:00
|海獅見面會*
|晚上7:00至9:00
|嵐灣茶座享受特色晚餐
|晚上9:00至10:00
|夜探南極奇觀及隊際遊戲挑戰
|第二天
|上午5:30至7:00
|觀賞日出
|上午8:00至10:00
|嵐灣茶座享受早餐
|上午10:00至10:15
|與動物大使見面*
|上午10:45至11:00
|公園吉祥物送別訪客
|上午11:00
|離開帳篷（訪客可繼續逗留公園暢遊）
|*有關戶外活動會受天氣影響
|資料來源：海洋公園
香港迪士尼樂園全新「奇妙夢想城堡」將於11月21日開幕，勢成樂園新地標，但不設煙花表演，詳情即看：【下一頁】
海洋公園指，活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施；而活動費用包括4人同行兩天門票、晚餐和早餐，參加者可在公園各個景點遊玩，亦可選擇參加「秘行南朗山」探索公園的地理環境及自然生態、「海獅見面會」或「夜探南極奇觀」，深度遊歷海洋公園。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
記者：陳曉瑩