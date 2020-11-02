城大修訂學生紀律守則禁二創校歌校徽　校方澄清學生代表有份參與修例

▲ （經濟日報資料圖片）

城市大學學生媒體《城市廣播》於fb專頁貼文，指城大教務會上周三(28日)通過學生紀律守則及學術誠信守則 最新修訂，禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，包括未授權使用、修改、損毀及進行二次創作等，涵蓋校歌或校徽等；貼文亦引述學生會幹事會去信校方，要求立即擱置修訂，盡快向全體同學公布修訂詳情。

城大稱，修訂學生紀律守則及學術誠信規則分別由學生紀律委員及學術操守委員會提出，以上委員會均有學生代表參與修訂，包括署理學生會會長、研究生及本科生代表；有關修訂其後獲由所有學院院長、教授代表等學術人員組成的學務政策委員會審議並通過。

校方又稱，教務會於10月28日的會議亦已通過有關修訂，成員包括所有院長、系主任、講座教授等逾百名學術人員，及署理學生會會長等學生代表，對修訂內容沒有異議；而按城大教務會的決議，學務副校長及學生事務副校長已先後於10月28日及11月1日，透過內聯網向全體師生公布有關修訂詳情，分別於11月11日及11月2日起生效，形容完全符合程序公義，毫無疑問。

城大指，根據署理學生會會長函校方的信件中，並無提出要求立即「擱置修訂」的要求，形容對「城市廣播」失實指控，予以譴責；又強調重視學生誠信、杜絕作弊、嚴禁製造、散播不實謠言，尤其是利用網路平台發佈虛假消息，重申是次修訂旨在提升學生的誠信標準及責任感，與世界一流大學的核心價值一致。

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責任編輯：陳正怡