【新冠肺炎】爭取通關卻遇小爆發　消息：港府防疫措施維持不變暫不再放寬

▲ 在港府放寬多項社交距離防疫措拖後，大嶼山梅窩海景渡假樂園便出現群組爆發，先後有4人感染新冠肺炎，令防疫措施暫難再放寬。(經濟日報資料圖片)

特首林鄭月娥今(3日)出發赴京和廣東，商討包括恢復香港與內地通關，此時，香港卻出現酒店感染群組小爆發，本周進一步放寬防疫措施無望，但政府暫亦無意收緊措施。

政府上周五起，放寬多項防疫措施，包括食肆一桌可坐6人，但限聚令卻維持4人，酒吧每枱亦放寬至4人等，各方都關心，有關限制本周四屆滿後，會否有放寬？據悉，政府決定有關措施，大致維持不變。

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在剛過去的重陽節、萬聖節，香港各處人頭湧湧，很多人都無視社交距離，連食物及衞生局局長陳肇始昨(2日)都開腔，指前日出現3宗與酒店度假相關病例，情況令人相當擔心，現時不宜再放寬社交距離措施。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌也指，萬聖節有大量人群聚集，病毒爆發風險較高，若未來14天再有酒吧、派對房間或度假住宿等群組爆發，政府便可能要再收緊相關防疫措施。

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港府的第二期保就業計劃，本月底結束，政府表明不會再有第三期，各方都預計，12月勢爆新一輪裁員潮，不少人都期望，盡快恢復與內地通關，才有活水救市，令重災區的旅遊、零售、飲食業，走出困境。

但內地現時同意通關，並不容易，據知，廣東省方面起初，是要求本地個案「零確診」連續14天，陳肇始昨日也說，港府會繼續以本地及輸入個案清零為目標。但事實上，大家心裏有數，香港要做到此目標，短期內是不可能。因此，林鄭早前已向中央提出，希望可再降低一點通關的要求。據悉，內地近來已同意，香港毋須完全「清零」，但必須在一段時間內，達至「低水平」確診數字，才能通關，但何謂「低水平」，仍要商討，而且，估計即使兩地通關，開始時都有人數限制。

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責任編輯：楊玉珠