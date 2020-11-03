【心痛告別】早產小秋彥出生個半月後辭世　父母送愛女最後一程︰祝福和愛不止息

▲ 29周早產小秋彥離世，父母分享送別愛女後的感受。

只有29周大的小秋彥在8月26日媽媽產檢時，發現心臟衰竭、多個器官出現積水，情況危殆，醫生即日為媽媽緊急開刀，搶救小秋彥。惟小秋彥出生後情況一直不樂觀，期間經歷多個手術，出現腎衰竭、肺出血等問題，至10月17日不幸離世。小秋彥的父母今日（3日）發文，分享送別愛女後的感受。

小秋彥父母今日（3日）凌晨於facebook專頁「想歸家的小秋彥」發帖，表示上周四（10月29日）早上「在天氣澄明時，送了彥彥最後一程，小秋彥的故事在這裡結束。」他們曾經因「離開就等於完結」的念頭而難以釋懷，透露現在的心情：

當然現在還是會難過、會掛念，甚至會擔心她在另一個空間的生活，但是我接受這些有名、無名的情緒，並知道情緒將會陪伴我們一段時間。

透過宗教釋放負面情緒

小秋彥的父母對於愛女的事情勾起部分人士的經歷和感受，感到遺憾。他們坦言面對傷痛沒有甚麼可做到，不過「有人分享過、有人明白過，就有了療癒的力量。」

他們分享了自己療癒的方法，希望給予同樣面對困難的網民參考。首先，他們選擇了宗教，認為宗教解答了他們的困惑，包括「人死後的去處」，讓他們知道那裡是一個好地方而非結束，也讓他們多了盼望少了擔心。此外，他們透過一些宗教儀式釋放負面情緒。

在小秋彥與死神搏鬥的過程中，他們認識了一些同路人，「知道每天和病魔 / 生活搏鬥的人比比皆是」，形容當自己祝福別人時，就會忘記自己的不足，專注點不同，情緒與心態都跟著轉變。

分享同路人的生命故事

他們在帖文中分享了3位同路人的經歷，希望祝福同樣臨到他們身上，包括早產BB「奶黃包」，他已在NICU（新生兒加護病房）留院近3月了，最近出現俗稱「早產眼」的情況；約5個月大的「信信」BB肝功能退化，需要換肝。

第3位同路人是小秋彥媽媽的朋友，也是一位末期腎衰竭患者，已與腎衰竭搏鬥了20多年。媽媽形容對方在生病期間仍努力學習和工作，即使她現時每天需要用10小時洗腎仍未間斷工作。慶幸她等到換腎的機會了，卻先後因疫情及患上腹膜炎，換腎手術需延至明年才進行。

願祝福和愛延續下去

在帖文末，小秋彥的父母帶著正能量寫道：

生命會完結，但祝福和愛不止息。

他們希望透過專頁裡的祝福、愛和鼓勵，延續到身邊每個人身上。最後，他們感謝網民的支持及祝福。

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責任編輯︰駱秀玲