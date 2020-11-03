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【防疫措施】林鄭月娥指限聚令社交距離措施維持不變延長一周　教育局下周起為教職員分批進行檢測

社會 09:53 2020/11/03

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（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，近日再出現酒店感染群組小爆發。行政長官林鄭月娥表示，過去一周疫情沒有變差，錄得6宗本地個案，其中3宗是源頭不明，甚至有機會引發小型爆發，故今周四到期的社交距離措施維持不變延長一周，稍後食衞局發出相關指引。

她指，市民出現疲態可以理解，上周末放寬措施後有人群聚集，出現鬆懈情況，相信入秋後會有更多聚會，呼籲市民繼續支持社交距離措施，停止不必要的聚會，以支持爭取與內地或海外地方盡快通關。

她表示教育局為師生提供更加好的保障，下星期為特殊學校宿舍、中小學、幼稚園的教職員分批進行檢測，呼籲對於有輕微病徵的人士，應該盡早接受病毒檢測，或者求醫由醫生轉介免費的病毒檢測。

醫管局46間診所都延長檢測服務，其中8間由星期日及公眾假期都派樣本樽，3間加設自動派發樣本樽機。

政府上周五（10月30日）起放寬多項防疫措施，包括食肆一桌可坐6人，但限聚令卻維持4人，酒吧每枱亦放寬至4人等。消息指，政府決定有關措施大致維持不變。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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