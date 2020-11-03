【安心出行】4間社區檢測中心收費240元包括證明書　同時推出紀錄行程的應用程式

▲ 林鄭月娥公布一系列的檢測措施。

特首林鄭月娥今天出發赴京和廣東，商討包括恢復香港與內地通關，林鄭月娥出席行政會議前指社交距離維持不變 延長多一周，她表示市民出現疲態可以理解，上周末放寬措施後有人群聚集，出現鬆懈情況，相信入秋後會有更多聚會，呼籲市民繼續支持社交距離措施，停止不必要的聚會，以支持爭取與內地或海外地方盡快通關。

林鄭月娥指出教育局為師生提供更加好的保障，下星期為特殊學校宿舍、中小學、幼稚園的教職員分批進行檢測，呼籲對於有輕微病徵的人士，應該盡早接受病毒檢測，或者求醫由醫生轉介免費的病毒檢測。醫管局46間診所都延長檢測服務，其中8間由星期日及公眾假期都派樣本樽，3間加設自動派發樣本樽機。

至於「安心出行」的手機應用程底，以電子方式便利市民養成記錄出行的習慣，令衞生防護中心追蹤確診人士接觸者的工作更為有效，利用科技支援抗疫工作。市民免費下載流動應用程式後，在進入參與計劃的場所時，可透過掃描場所張貼的二維碼作出行記錄，儲存在自己的流動電話應用程式內。當個別場所出現確診個案，如用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式會向用戶發出通知及健康建議，從而讓他們知悉感染風險，林鄭月娥指出，將於月中推出有關程式。

而政府早前公布將設立4間社區檢測中心，包括鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，已順利進行公開招標選定4間私營化驗所，各自負責一間檢測中心。

她指，每次檢測收費已降低至$240，當中包括病毒呈陰性的證明，而今次能夠將價格降低主要有3個原因，包括目前私營檢測能力每日達10萬個；招標模式提供社區中心免除私營機構找舖位的成本，但仍要派專業人士負責採樣；以及每位市民檢測時不用醫生轉介，相信日後市民出行更方便，有關計劃為期3個月。

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記者：伍瑋瑋