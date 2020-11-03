【新冠肺炎】消息：本港新增10宗確診　涉一宗不明源頭個案

▲ 消息指本港新增10宗確診，涉一宗不明源頭個案。

消息指，本港今日（3日）新增10宗確診個案，確診個案再錄雙數位，據了解確診個案包括位於梅窩銀礦灣的海景渡假樂園，另有一宗不明源頭本地個案，衞生防護中心及醫管局下午會公布最新疫情。

昨日（2日）新增6宗確診個案，涉及3宗本地感染個案，均屬梅窩銀礦灣海景渡假樂園群組，當中26歲女子居於大埔圍頭村，上月25日至27日曾與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園留宿，翌日發燒，到大埔廣福道張志強醫生診所求醫，獲轉介至大埔那打素醫院急症室，10月31日遞交深喉唾液樣本，及後確診為第5332宗個案，屬源頭不明感染。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩