  • 26°C
香港時間 : 20201103日 (二) 12:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：本港新增10宗確診　涉一宗不明源頭個案

社會 11:22 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

消息指本港新增10宗確診，涉一宗不明源頭個案。

消息指，本港今日（3日）新增10宗確診個案，確診個案再錄雙數位，據了解確診個案包括位於梅窩銀礦灣的海景渡假樂園，另有一宗不明源頭本地個案，衞生防護中心及醫管局下午會公布最新疫情。

昨日（2日）新增6宗確診個案，涉及3宗本地感染個案，均屬梅窩銀礦灣海景渡假樂園群組，當中26歲女子居於大埔圍頭村，上月25日至27日曾與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園留宿，翌日發燒，到大埔廣福道張志強醫生診所求醫，獲轉介至大埔那打素醫院急症室，10月31日遞交深喉唾液樣本，及後確診為第5332宗個案，屬源頭不明感染。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】爭取通關卻遇小爆發　消息：港府防疫措施維持不變暫不再放寬
今日 07:00
【新冠肺炎】爭取通關卻遇小爆發　消息：港府防疫措施維持不變暫不再放寬
【防疫措施】林鄭月娥指限聚令社交距離措施維持不變延長一周　教育局下周起為教職員分批進行檢測
今日 09:53
【防疫措施】林鄭月娥指限聚令社交距離措施維持不變延長一周　教育局下周起為教職員分批進行檢測
【安心出行】4間社區檢測中心收費240元包括證明書　同時推出紀錄行程的應用程式
今日 10:06
【安心出行】4間社區檢測中心收費240元包括證明書　同時推出紀錄行程的應用程式
衞生防護中心 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
15:22 2020/11/01
【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
16:23 2020/11/01
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你