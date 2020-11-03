【木棘証人】羅子溢夫婦花40萬改名保家庭　傳楊怡改名楊茜堯望斬斷老公爛桃花

▲ 羅仲謙及楊怡改名羅子溢及楊茜堯。

在上月底，入行多年的藝人羅仲謙及楊怡突然宣布改名羅子溢及楊茜堯，羅子溢夫婦表示改名是為了保家人健康，並謂希望大家會慢慢記得他們的新名。但今日（11月3日）有傳媒報道指，羅子溢及楊茜堯改名是為旺丁旺事業，及斬斷爛桃花。

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▲ 羅子溢及楊茜堯為了女兒健康決定改名。（Instagram圖片）

羅仲謙楊怡上月改名

楊茜堯與羅子溢於今年4月榮升父母，誕下一女，取名羅翊心（小珍珠）。在上月底，二人在IG宣布改名：「我們改名啦，所以從今天起，羅仲謙=羅子溢，楊 怡=楊茜堯，請大家多多指教！無論叫咩名，我們依然係你們心目中的我們，未習慣唔緊要慢慢記慢慢改。」

二人入行多年才改名，因此網民都大呼不習慣。兩人也理解大眾一時難接受，但為了家庭仍決定改名。

有指，他們在為女兒改名時，遇上著名香港堪輿學家陳咢魁博士，機緣巧合下一同改名。

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斬斷丈夫爛桃花

二人的改名決定獲得家人支持，雖然剛榮升父母，但有傳二人都想再追仔，所以羅仲謙改名羅子溢是為了旺丁。

另一原因就是想旺事業，恰巧其主演劇《木棘証人》亦獲得不錯的口碑。

而楊怡改名楊茜堯是為保家庭健康，主要是女兒剛出生，二人都把女兒放左首位。

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▲ 楊怡改名為了家宅健康。（Instagram圖片）

其次就是老公的桃花旺盛，即使婚後仍有桃花，故她想透過改名以斬斷老公的爛桃花運，希望夫妻恩愛到老。

有傳陳咢魁博士改名收費頗貴，一個名需要20萬，故二人改名便要花費40萬。而再加上女兒的名字，合共花費60萬。但對於改一次名便能滿足4個願望，就非常值得。