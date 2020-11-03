【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬

▲ 鄭俊弘何雁詩將於本周六結婚。

何雁詩（Stephanie）將於本周六（11月7日）嫁給鄭俊弘（Fred），Step的一眾好姊妹陳瀅、蔡思貝、賴慰玲等連日為準新娘開婚前派對，而鄭俊弘的fans早前亦在巴士車身為偶像賣結婚廣告，兩位新人對本周婚禮準備就緒，迎接大日子。

何雁詩跟鄭俊弘拍拖兩年半，最初二人公開戀情時，不為外間看好，何雁詩亦曾坦言深受壓力，致情緒受影響，幸而二人終開花結果，於今年元日宣布結婚，惟受疫情影響，婚禮拖延至11月方落實舉行。

▲ 二人拍拖兩年半開花結果。

上月Step的姊妹陳瀅已隨鄭俊弘到何家過大禮，而蔡思貝和賴慰玲等齊集女家陪待嫁新娘，Step的父母亦甚感欣慰，何父更講笑說終可把女兒「售出」。

鄭俊弘跟何雁詩感情發展穩定，男方更一早融入何家，Step的社交平台常見帶著男友出席家庭活動，跟未來外父外母關係融洽。

【準新娘】何雁詩入紙結婚現蝦碌 鄭俊弘夫妻檔拍MV晒恩愛

▲ 一早融入女友家中。（取自IG）

外父身家6億

現時70歲的何雁詩父親，做物流生意起家，多年來公司規模逐漸擴大，生意隨遍及海外，在內地主要城市亦開設多間分公司，在行內享負盛名，被封「物流大亨」。

有指何父除了是精明商人，亦擅於投資，現在港擁有3個物業，約值逾6,000萬，身家估計至少6億元。

另外，有傳媒報導，何父最初對女兒跟鄭俊弘拍拖，致受千夫所指，而略有微言，但後來跟鄭俊弘多相處後，才漸漸改觀。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鄭俊弘跟未來外父亦十分投契，除經常相約打哥爾夫球，亦會談天說地，何父對鄭俊弘的演藝事業亦十分支持。

▲ 何雁詩跟不少好友搞婚前派對。（取自IG）

【準人妻】接賴慰玲兒子放學實習當爸媽 何雁詩充滿幸福感：想永遠記得這場面

婚期愈近，何雁詩表示心情緊張，早前更有網民發現九巴117路線更有鄭俊弘何雁詩的結婚廣告，原來是Fred的粉絲送給偶像，令二人也大讚大有心思。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

距婚期愈近，近來何雁詩亦忙於準備，早前她便在社交平台貼上跟媽媽及未來老公Fred的合照，讚揚媽媽是她的好榜樣，Step的凍齡媽媽就大受網民讚許，Fred深得外父外母歡心，相信最欣慰是守得雲開的何雁詩。