【酒店下午茶】W酒店WOOBAR聯乘M·A·C推彩妝主題下午茶　免費享受30分鐘化妝服務【內附連結】

▲ WOOBAR聯乘美妝品牌M·A·C推出「閃爍光影」下午茶套餐。(酒店提供)

香港W酒店的WOOBAR聯乘美妝品 M·A·C 推出「閃爍光影」下午茶套餐，大廚以M·A·C 2020的「粉雪煙火」節日彩妝系列為創作靈感，炮製出一系列精緻可口的下午茶小吃及甜品。

各種美味甜品鹹點，包括蘋果意式雲吞配南瓜籽、海鮮三重奏、三文魚配蜜瓜忌廉芝士、龍蝦蟹籽脆餅配蠔葉等，放置於特別訂製閃亮吸睛的下午茶層架，打卡夠夢幻。

享受下午茶套餐後，可獲得以下禮遇：

１.於M·A·C 圓方商場分店享受30分鐘化妝服務

２.凡購買任何節日彩妝套裝可享免費禮物包裝服務

3.免費皇牌產品體驗裝2件

▲ 「粉雪煙火」節日彩妝系列為創作靈感，炮製出一系列精緻可口的下午茶小吃及甜品。。(酒店提供)

與摯愛閨密享受香港W酒店 x M·A·C 閃爍光影下午茶的同時，別忘記拍下動人美照，於2020年11月30日前在Instagram上載美照及標籤 #MAC粉雪煙火#MACHongKong @maccosmeticshk @whongkong #whongkong！最具創意的5位得獎者，有機會贏取45分鐘M·A·C彩妝服務以及節日特別版美妝x餐飲禮遇套裝，另設額外5位得獎者亦可獲45分鐘彩妝服務，讓您以最美麗動人的姿態前往約會！ 別忘記把帳號設為公開以參加是次活動！得獎者將由@maccosmeticshk於2020年12月7日透過Instagram個別私訊通知。

WOOBAR閃爍光影下午茶套餐

日期：即日至12月31日

時間：周一至五 （公眾假期除外） 第一輪：2pm-4pm；第二輪：4pm-6pm

價錢：$498 + 10%(2位用)

而周六至日及公假的 兩位用下午茶，名為「粉雪煙火」($648 + 10%) ，除了標準下午茶套餐，另包括氣酒兩杯 。第一輪：12nn-2pm；第二輪：2pm-4pm；第三輪：2pm-4pm

價錢：$648 + 10%（2位用）

查詢及預約：3717 2889

記者：郭秀芳