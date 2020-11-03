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【網購著數】Oisix網上超市首推日式餸菜包　最平110元煮2款日本家常菜【內附連結】

休閒消費 10:52 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Oisix首度推出日式餸菜包直送上屋企 ，共有4款選擇，每款包括1道主菜及一道小菜的材料，包括這款日式風味煮鮶魚(2人份售價118.8元)。(超市提供)

日本網上超市Oisix由即日起一連四星期推出「KIT餸菜材料包」，每星期兩款，每款限定50份。材料包內包括烹調一道主菜和一道小菜所需的材料，即共有兩道菜，無論是煮飯新手還是平時入開廚房，均可輕鬆炮製和風滋味。
 
材料包共有4款選擇，包括日式風味煮鮶魚(2人份售價118.8元)。煮鮶是日本家庭常煮菜式之一，只需準備好料理酒、醬油等調味料，加入餸包材料加熱，充滿日式風味的煮魚料理馬上登場，在家都也可以享用和食。

另外配有小菜菠菜涼拌納豆，納豆味道不會太重，即使平時少食開都無問題。

番茄風味雞肉丸燉煮根菜

第二款是番茄風味雞肉丸燉煮根菜(2人份售價 125.8元)，酸酸甜甜的番茄醬配上番薯、雞肉丸等，由於加入了牛油，味道會變得更爲濃厚，用來送飯最適合。小菜是醬油炒煙肉伴蒜蓉西蘭花，惹味之餘方便易整，簡單完成晚餐。

蔬菜蝦仁炒飯

第三款是蔬菜蝦仁炒飯(2人份售價 109.8元)，把去殼蝦仁、粟米粒等材料，落鑊兜一兜就食得，十分簡單方便。小菜是普羅旺斯雜燴，4款雜錦蔬菜已經爲您準備好，落鑊煮至收汁即成。

蝦仁時蔬番茄燉菜

第四款是蝦仁時蔬番茄燉菜(2人份售價 125.8元)，彈牙的蝦仁配上6種蔬菜造成的番茄燉菜，加入牛油令味道變得濃厚。小菜是橄欖油炒迷你椰菜，迷你椰菜加上杏仁片，香氣十分濃郁，送飯就最適合。

INFO

訂購可按

查詢電郵：cs@hk.oisix.com

記者：招美寶

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