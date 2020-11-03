林鄭月娥下午訪京將會見4至6位部委　目標11月25日發表施政報告

▲ 林鄭月娥今午出發訪京，與內地部委商討惠港措施。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今日（3日）下午將聯同5名局長，以及行政長官辦公室主任陳國基離港訪問北京，與內地部委商討惠港措施。她表示，未來3日行程獲安排與4至6個部委會面，商討中央支持香港恢復經濟的措施，展望未來融入國家發展大局包括第14個五年計劃和大灣區建設等。

她又明白，市民關心何時恢復兩地人員不須接受強制檢疫往來，無論對商業活動、專業服務，甚至市民一般探親、看醫生、上學十分重要，重申技術上健康碼已準備就緒，降低檢測費用已取得一定成效，而最重要香港疫情要受控，惟要短時間內零確診有一定難度，須展示本港可嚴控疫情。

林鄭月娥又指，爭取中央支持香港措施圍繞幾大方面，包括本港金融﻿互聯互通、國際創科等，亦會與國家衞健委見面交代香港疫情，而最重要是粵港澳大灣區措施，又提到國家主席習近平早前在深圳表示，希望更方便港人特別是年輕人在大灣區發展、工作就業和創業。

她指，本港作為國際航空樞紐，希望得到中央更大的支持，特別是疫情下航空業受到很大的重挫，希望本港繼續扮演國際和區域的國際航空樞紐地位。她又指，周五完成訪京行程之後當晚會轉到廣州，周六分別會與廣東省和深圳市的領導會面。

被問到訪京行程會否影響發表施政報告的日子，林鄭月娥指，不能持續押後發表施政報告，目標在今個月內發表，最大機會是11月25日發表。

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記者：陳子謙