【新冠肺炎】梁子超指在酒店聚會風險較高　籲曾參與高危活動有病徵者及早做檢測

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超呼籲近日曾參與高危活動的有病徵人士及早做病毒檢測。（資料圖片）

本港疫情持續，日前出現酒店感染群組小型爆發。呼吸系統專科醫生梁子超表示，在酒店中聚會的風險則較高，當局難為確診個案作追蹤工作，並呼籲近日曾參與高危活動的有病徵人士及早做病毒檢測。

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梁子超今早（3日）接受電台訪問時指，上月仍有多宗源頭不明個案，但由於假期氣氛濃厚，故有很多不同類型的聚會出現。對於很多市民都選擇到酒店Staycation，他就認為若果只是一個人在酒店度假問題不大，但若在酒店中聚會的風險則較高，因各個參加者都有自己的網絡，或會因而影響其家人、同事、同學等，另亦有機會影響酒店員工或其他住客，屆時難以為確診個案作追蹤工作，又建議當局要與酒店業界商討加強防疫，若未能控制好內部風險，或引致社區爆發。

不少市民於上月底萬聖節期間外出慶祝，他就認為若活動在室外舉行風險不大，相反若在室內聚集，當大家除下口睪傾談、飲食或共用設施時，感染的機會就會較大，是一個隱憂。他又預料未來一至兩同會陸續出現類似的確診個案，呼籲近日曾參與高危活動的市民，如果有病徵應及早做病毒檢測，不應為家人或同事等構成額外風險。

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對於政府將推出「安心出行」手機程式，以便市民記錄行蹤。梁子超表示，新加圾及內地均有類似的應用程式，但由於各地市民對政策的認受性或會不同，港府或要考慮是否提供誘因鼓勵市民使用，否則只有少部分使用亦不會起到追蹤監察的作用；當局亦可考慮在場內設有機制自動登記，不用市民自行掃手機，減低複雜性。

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責任編輯：郭詩詩