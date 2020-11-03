【新冠肺炎】梁子超指在酒店聚會風險較高 籲曾參與高危活動有病徵者及早做檢測
本港疫情持續，日前出現酒店感染群組小型爆發。呼吸系統專科醫生梁子超表示，在酒店中聚會的風險則較高，當局難為確診個案作追蹤工作，並呼籲近日曾參與高危活動的有病徵人士及早做病毒檢測。
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梁子超今早（3日）接受電台訪問時指，上月仍有多宗源頭不明個案，但由於假期氣氛濃厚，故有很多不同類型的聚會出現。對於很多市民都選擇到酒店Staycation，他就認為若果只是一個人在酒店度假問題不大，但若在酒店中聚會的風險則較高，因各個參加者都有自己的網絡，或會因而影響其家人、同事、同學等，另亦有機會影響酒店員工或其他住客，屆時難以為確診個案作追蹤工作，又建議當局要與酒店業界商討加強防疫，若未能控制好內部風險，或引致社區爆發。
不少市民於上月底萬聖節期間外出慶祝，他就認為若活動在室外舉行風險不大，相反若在室內聚集，當大家除下口睪傾談、飲食或共用設施時，感染的機會就會較大，是一個隱憂。他又預料未來一至兩同會陸續出現類似的確診個案，呼籲近日曾參與高危活動的市民，如果有病徵應及早做病毒檢測，不應為家人或同事等構成額外風險。
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對於政府將推出「安心出行」手機程式，以便市民記錄行蹤。梁子超表示，新加圾及內地均有類似的應用程式，但由於各地市民對政策的認受性或會不同，港府或要考慮是否提供誘因鼓勵市民使用，否則只有少部分使用亦不會起到追蹤監察的作用；當局亦可考慮在場內設有機制自動登記，不用市民自行掃手機，減低複雜性。
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責任編輯：郭詩詩