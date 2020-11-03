【暖男爸爸】鄭中基公開童星「細暴龍哥」IG　攣毛JuJu可愛成長過程全曝光【多圖】

▲ 《暖男爸爸》鄭中基公開童星「細暴龍哥」IG，攣毛JuJu可愛成長過程全曝光。

ViuTV熱播新劇《暖男爸爸》播出一星期，獲得大眾好評，除久未演港劇的男女主角鄭中基和張可頤夠吸引外，《暖男爸爸》的一眾小童星表現亦非常討喜。當中演鄭中基兒子「暴龍哥」的年幼版童星、5歲的JuJu（Julian），一頭攣毛加上甜笑冧爆不少觀眾。

近日，JuJu的instagram帳號被鄭中基公開，更多可愛日常照在IG中曝光！

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JuJu一頭攣髮超可愛

ViuTV原創劇《暖男爸爸》播出了一星期，成為了觀眾和網民的熱話，劇中的精靈小演員「暴龍哥」當然亦是話題之一。

劇組找來兩位從未有演出經驗的小朋友，JuJu和Jasper分別飾演3歲和5歲大的暴龍哥，現實生活中二人更是表兄弟的關係。

劇組開拍前屬意找無經驗的童星擔綱，是希望能夠拍出孩童天真和純潔的一面，現年五歲的JuJu成為劇組認定的角色，希望他參演出演三歲的「暴龍哥」。

雖然JuJu年紀較小，但他的一頭攣髮配上可愛的混血樣貌，認為他非常吸引到觀眾，最後決定由他出演年幼版的暴龍哥，與鄭中基有較多對手戲的暴龍哥則由他的表哥Jasper演出。

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劇集播出後，不少觀眾被JuJu吸引成為他的小粉絲。

鄭中基日前在IG限時動態中標記了JuJu的帳號，意外公開了暴龍哥的IG，亦同時幫他吸引了一大堆的支持者追蹤，見追蹤者的數字一直上升就知道JuJu的魅力強大。

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JuJu的IG帳號（IG：babyjulian_l）由其媽媽幫忙經營，第一個帖文於2015年10月，回看IG初期的照片全都是JuJu在BB時期的生活照，雖然當時還未長有一頭標誌性的攣毛，但表情精靈擁有圓大雙眼的JuJu已經超級可愛！

到近期則開始見到許多JuJu的工作照，以及他和妹妹的溫馨照片，未知將來二人會否有一同在幕前工作的機會。

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