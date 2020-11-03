【開心速遞】《愛回家》「書蟲」曾為郭富城伴舞　林浩文與港姐冠軍邵珮詩低調拍拖【有片】

▲ 為郭富城伴舞的「書蟲」林浩文早前為《開心速遞》演員排舞。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》不但成功使「佐治」張明偉、「垃圾清」周梓盈、「李莫仇」張詩欣、「頭皮」吳卓衡等綠葉演員火速入屋外，更可以一展所長，當中「書蟲」林浩文是舞蹈員出身，曾為郭富城、陳奕迅、李玟等在演唱會中伴舞，實力不凡。

早前於《愛‧回家之開心速遞》內，「書蟲」林浩文已經大晒舞功，令觀眾留下印象。在日前萬聖節（10月31日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，一眾島大學生起重新演繹米高積遜《Thriller》經典舞步大獲好評，此舞正就是由「書蟲」林浩文為眾人排舞。

【開心速遞】《愛回家》島大學生眾展舞藝 向巨星MJ《Thriller》致敬獲讚【有片】

▲ 「書蟲」林浩文日前為劇中演員於萬聖節演出排舞。（林浩文IG圖片）

【開心速遞】《愛回家》頭皮首度在單元擔正 吳卓衡為演出浴戲3星期減16磅【有片】

其實，書蟲早前已大顯身手，他曾組成島大舞團，教安仔（周嘉洛飾）跳舞，更有Dan神之稱。他更感激安仔：「多謝你嘅鼓勵先可以企係呢個台上。」

戲內外都是舞林高手的「書蟲」林浩文自15歲便開始跳街舞，精通於HipHop，BreakDance及社交舞，是《開心速遞》內的舞王。

【開心速遞】元朗山火波及動物收容所 《愛回家》「佐治」張明偉通宵助毛孩疏散

林浩文於2017年參加第29期TVB藝員訓練班後入行，現年28歲的他曾為郭富城、陳奕迅、李玟等演唱會中擔當舞蹈員。

向來低調處理感情事的他與2014年港姐冠軍兼最上鏡小姐邵珮詩拍拖4年，自幼住在公共屋邨的他無懼面對閒言閒語，他認為拍拖不應與與權力及金錢掛鈎。