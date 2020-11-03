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【校長訪談】讀書和遊戲並非誓不兩立 校長：多元成長的孩子更能適應將來

教育 12:11 2020/11/03

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「讀書時讀書，遊戲時遊戲」是古人的生活智慧。

小時候，讀過許多《伊索寓言》的小故事，當中不少是借助不同動物和昆蟲的生活故事，勸誡我們要有良好的品德和態度。《伊索寓言》裏的故事簡單，《龜兔賽跑》、《北風和太陽》、《狐狸和葡萄》……都是大家耳熟能詳。同學們，你看過了沒有？
 
對我而言，印象較深的還是《螞蟻和蟋蟀》。螞蟻總是拼命工作，勤奮地儲備糧食準備過冬；蟋蟀則終日唱歌，一天一天地推搪工作，結果在雪地裏受盡飢寒交迫。如果沒有螞蟻的救助，牠的生命便嗚呼哀哉了。這則故事，教曉了我要珍惜時光，為未來做好準備，否則追悔莫及。
 
偶爾，當我重讀這則寓言時，我會想：螞蟻過於廢寢忘餐，不會放鬆心情，積累的工作壓力應該不少呢；相反，蟋蟀貪求玩樂，也是適得其反，過猶不及的行為。既然螞蟻和蟋蟀各有天賦，他們的父母也有責任提醒他們要學會把工作和遊戲的時間妥當分配，讓他們均衡成長。
 
不同的季節也有適合不同時令的湯水，生活亦應如是。造就多元成長的孩子，比起培育只顧埋頭苦讀的書呆子，更能適應將來的人生。只要善用時間，擁有自我管理的能力，「讀書」和「遊戲」並不是誓不兩立的。「讀書時讀書，遊戲時遊戲」是古人的生活智慧。

考試近了，為子女設定溫習時間表，當然是合情合理的計劃。但考試過後，為他們安排輕鬆舒壓的活動，也是必不可少的生活呢！

撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

校長訪問 壓力

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