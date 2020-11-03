【食用安全】24歲男子日飲最少3罐可樂　致晚期尿毒症洗足10年腎

▲ 少年日飲最少2、3罐可樂，致晚期尿毒症，洗足10年腎。

可樂當水飲，結果導致晚期尿毒症！廣東一名男子每日都最少飲2、3瓶可樂，被戲稱為「可樂哥」，結果有日突然感到身體疲倦，到醫院檢查竟發現患上晚期尿毒症，至今已經洗腎達10年。

綜合內媒報道，「可樂哥」當年只有24歲，在地盤做包工頭。工作期間他喜歡把可樂當水飲，每日都最少飲2、3瓶。直到2年後，他突然覺得身體很疲憊，結果到醫院檢查，發現肌酸酐超過1000μmol/L，超過正常人近10倍。

醫生當場診斷他為晚期尿毒症，以後要洗腎延續生命。至今，「可樂哥」已洗腎達10年，並由以前每星期洗3次，到現在每星期洗4次腎。

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惠陽三和醫院血透室主治醫生楊禎任表示，長期飲用碳酸飲料，對糖代謝障礙的病人，會出現血糖升高，導致糖尿病。時間一長就會增加腎臟的負擔。

醫生提醒，過量飲飲料會造成尿酸增多，不僅加重腎臟負擔，也容易造成腎結石。

喝飲料要適度，以免對身體造成影響。

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責任編輯：羅嘉欣