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【險象環生】帶小朋友黑夜馬路踩單車　爸爸行先女兒留後巴士擦身而過好危險

育兒經 11:42 2020/11/03

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有爸爸帶年幼女兒黑夜在馬路上踩單車，場面險象環生。

馬路上危險處處，父母帶著年幼孩子外出要特別留神。近日有網民拍攝到有爸爸帶年幼女兒黑夜在馬路上踩單車，爸爸行先且沒顧及女兒安全，任由她留後獨自踩單車，不但有巴士擦身而過，父女更踩入大馬路險象環生。

該名網民於周六（1日）在facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」發帖，寫道︰

呢位爸爸如果可以的話幫個囡買啲安全用品！同埋唔好離太遠，好彩今次有我幫手頂一頂 ，後面有架紅van死衝上嚟，萬一發生咩意外就無謂！

爸爸一直在女兒前面踩單車。（影片截圖）

任由女兒留後獨自踩單車

他上載一段由行車記錄儀（車Cam）拍攝到的一段約1分鐘影片，片段顯示時間為周六（1日）晚上6時多，在元朗的馬路上，一名爸爸與女兒各自踩單車，女兒目測年約8、9歲，爸爸一直在女兒前面，只是偶爾回頭察看女兒。

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女兒跟在爸爸身後踩單車，期間一輛K66由朗屏去大棠的巴士在她身旁擦身而過。之後爸爸和女兒更踩入大馬路，父女再慢慢踩上行人路。幸好有車cam拍片網民在小妹妹身後一直保護著她，避免其他車闖入，否則後果不堪設想。

女兒跟在爸爸身後踩上行人路。（影片截圖）

網民批妄顧安全︰生仔要考牌

網民紛紛炮轟這位妄顧安全的爸爸，斥責他帶女兒在馬路踩單車，更沒為女兒配戴任何保護裝備，實在非常危險，留言「生仔要考牌」、「呢個老豆都痴線，好容易有意外」、「一日唔出事都唔會覺得有問題」、「害死啲司機」。有網民表示︰

就算個小朋友踩單車幾叻，都唔應該俾佢踩出馬路，一旦遇上意外，呢位爸爸真係唔好後悔。

此外，也人讚賞車cam拍片網民的「好人好事」，留言稱「車主心地好，實俾後面推住」 、「車主做得好，雖然佢（爸爸）有唔啱，但都唔會做佢一把」。

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責任編輯︰王明芳

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