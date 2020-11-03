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【日本新事】藍瓶咖啡港未來店落戶横濱　變身「傢俱展示廳」將Blue Bottle氛圍帶回家

休閒消費 11:27 2020/11/03

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藍瓶咖啡港未來店剛落戶横濱，一貫簡單俐落的風格。( 相片來源︰Blue Bottle Coffee Japan )

人氣咖啡品牌Blue Bottle Coffee 一直被譽為「咖啡界Apple」，氣質型格。藍瓶咖啡剛選在日本橫濱「Mark Is Minatomirai」百貨開設「藍瓶咖啡港未來店」（Blue Bottle Coffee Minatomiraiブルーボトルコーヒー みなとみらいカフェ），在那裏不單可歎咖啡還提供家具訂製服務，極為破格。

Blue Bottle無論室內室外，都使用天然木材，與周邊的綠意環境相融。( 相片來源︰Blue Bottle Coffee Japan )

位於橫濱「Mark Is Minatomirai」百貨1樓，毗鄰綠蔭滿佈的都會公園與橫濱美術館，空間由日本「蘆澤啟治建築設計事務所」（Keiji Ashizawa Design）、丹麥哥本哈根「Norm Architects」聯手操刀的「藍瓶咖啡港未來店」，以大面落地玻璃打造開放空間般的感受，幾乎是公園cafe，無論室內室外，都使用天然木材，與周邊的綠意環境相融。

除了店外寬敞的露天空間讓人陶醉，店內的半圓形吧檯是整個空間的主軸，配上灰色的石頭檯面，色調柔和。有趣的是，如果訪客鍾情「藍瓶咖啡港未來店」那自然愜意的氛圍，那麼，你大可以將這裏的設計帶回家。「藍瓶咖啡港未來店」店內家具由日本高端家具品牌「Karimoku Case Study」製作，它是由具有80年歷史的木製家具品牌Karimoku與Norm Architects、蘆澤啟治聯手推出，與店內風格相當一致。

Blue Bottle Coffee 店內的半圓形吧檯是整個空間的視覺焦點。( 相片來源︰Blue Bottle Coffee Japan )

目前店內共有3款家具開放訪客訂製，包括「咖啡椅」、「吧檯椅」和「單椅」。其中「咖啡椅」售價63,700日元/17,255港元，木質座椅帶來溫暖舒適的氛圍；「吧枱椅」售價77,500日元/約2萬港元，「單椅」售價則為135,600日元/ 約1萬港元，直接將Blue Bottle的型格氛圍帶回家。

店中Karimoku Case Study的傢俱，相中的話也可買回家。( 相片來源︰Blue Bottle Coffee Japan )

藍瓶咖啡港未來店

地址︰神奈川縣橫濱市西區港未來 3-5-1
營業時間︰8am至8pm

撰文︰馮柏偉

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