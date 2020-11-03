【愛滋病】對抗愛滋病重大突破　美國麻省總醫院研究：有患者能防止HIV惡化甚至自癒

▲ 美國麻省總醫院研究：「精英控制者」能防止HIV惡化甚至自癒。

現時大眾仍認為愛滋病是不治之症。香港的愛滋病病毒感染個案已累積至10,550項，而愛滋病則累積至2,176項。根據世界衛生組織的資料，愛滋病仍然是全球最重要的健康問題，已導致三千三百萬人死亡。

最近，《自然》雜誌報導了一項對抗愛滋病的重大突破。 麻省總醫院Ragon學院、麻省理工學院、哈佛醫學院的傳染病專家Bruce Walker博士、Ragon學院的免疫學家Xu Yu博士與其他研究人員發現了一項機制，或能解釋為何某部分HIV患者能保持健康。他們發現，每二百名愛滋者患者中，便會出現一名「精英控制者」。

在醫學上，對罕見的患者進行研究能有助找出新療法的線索，從而讓更多病人受惠。Walker在過去二十多年醉心研究醫學上罕見的例子，發現有感染了HIV的病人即使沒有服用藥物來控制病毒，也從未曾出現任何症狀。

研究人員發現一名曾感染HIV病毒的精英控制者身上不再殘留任何病毒，成為首名能夠自我根除愛滋病的案例。精英控制者的例子反映出能夠防止HIV惡化，甚至徹底根除病毒的可能性。

精英控制者的特點

目前，大多感染HIV病毒的患者均能透過服用抗反轉錄病毒藥物（ART）來抑制病毒，然而，藥物會引起如疲勞、噁心等的副作用，甚至對心臟或肝臟造成損害。Walker及他的團隊研究了約1500名精英控制者，以了解這群感染者如何保持無病症狀態，並希望找出治療愛滋病的方法，讓患者不用依賴ART。

精英控制者透過強大的免疫蛋白T細胞，攻擊及摧毀感染病毒的細胞，抵抗HIV病毒引致的症狀。Walker在2019年於《科學》雜誌上發表的論文中分享了一項重要的發現。他的團隊利用網絡理論，發現精英控制者的T細胞擅長分解及摧毀HIV中主力維持病毒結構的氨基酸。他們開始根據這些發現，開發治療性疫苗，讓疫苗「教育」HIV患者的免疫系統對抗病毒。

研究中，Walker與團隊利用先進的新型基因排序技術，研究來自64名精英控制者的細胞基因組。HIV病毒將其遺傳物質傳送至人類基因組中，組成病毒庫，當細胞自我複製時，病毒感染便會持續進行。舊有的分析工具只能夠測量病毒量的大小，而今次研究中使用的先進排序工具能同時識別病毒庫的位置。研究人員希望找出病毒在人體基因組內的隱藏位置。

研究發現，精英控制者體內的HIV病毒庫被隔離到染色體中，一個名為「基因沙漠」的偏遠位置，令病毒的基因組無法正常運作。

Yu表示：「病毒庫因此被封鎖，並處於休眠狀態。」

相比之下，這種情況較少出現在服用ART的患者身上。Walker指出：「研究數據反映出精英控制者的強大免疫T細胞能夠消除消除基因組內仍然活躍的HIV。」

一名精英控制者自癒

此外，這項研究的另一個驚喜是在一名精英控制者，來自加州女士Loreen Willenberg的身上發現。研究團隊分析了Loreen Willenberg身上的15億個細胞，卻未有發現任何愛滋病毒。此前，有兩名HIV病毒患者在經歷艱苦的癌症骨髓移植治療後才被治愈，而Loreen則是第三名痊癒者。然而，她並沒有接受任何有機會致命的骨髓移植手術，便已透過全然不同的機制治癒。此項發現或能惠及其他患者。

Walker、Yu及同事們正在招募長期接受ART治療的HIV患者，以確定透過治療性疫苗增強T細胞反應可否讓患者像精英控制者那樣使其免疫系統起作用。

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