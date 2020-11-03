【著數優惠】荃灣廣場夥新達廣場推至抵餐飲優惠　逾40間餐廳消費滿額送餐飲贈券

▲ 鴻星黑松露素鵝。(商場提供)

在風和日麗的秋季，出外走走兼享受美食，頓時心情愉快！荃灣廣場及大埔的新達廣場於11月同步推出【滋味碟疊賞】及【美食無限LOOP】至抵餐飲優惠，顧客在兩大商場逾40間餐廳食肆消費滿指定金額，即送出指定餐飲贈券。

▲ 在即日至11月19日6時後，在荃灣廣場任何餐廳食滿指定金額，即可獲回贈優惠。(商場提供)

荃灣廣場的【滋味碟疊賞】在即日至11月19日推出，於6時後在場內任何餐廳分別食滿HK$400送HK＄200、即日至11月30日於新達廣場指定餐廳，包括大家樂、敏華冰廳、米線陣、八番屋、MOS BURGER等，消費HK$100送HK$20餐飲優惠券2張及$10大家樂優惠1張；另外於上海姥姥、海港薈、牛気、元気壽司等消費滿$300送$50餐飲優惠券3張，即享高達半數消費回贈，兼且同時賺取The Point by SHKP積分，並可以半價嘆高級食府招牌菜，抵上加抵。

11月期間，以The Point積分及優惠價換領精選半價招牌菜(只在晚市時段供應)，名額有限，先到先得。美食推介如下：

La Postre 雜果麻糬窩夫 (半份)：HK＄54(原價HK＄108)

悅私房菜冰鎮脆皮咕嚕肉：HK$74(原價HK＄148)

大自然素食迷你三色骨：HK$79(原價HK$158)

鴻星黑松露素鵝：HK$50(原價HK$105)

稻坊明爐燒鵝：HK$64(原價HK$128)

▲ 大自然素食迷你三色骨。(商場提供)

▲ La Postre 雜果麻糬窩夫。(商場提供)

The Point是新地商場推出的全新積分奬賞計劃，亦是覆蓋22間新地商場的綜合會員計劃。免費登記成為會員，於參與商場消費即可賺取積分，統一使用積分兌換精彩禮遇和豐富獎賞，感受加倍購物喜悅。

記者：胡麗珊