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【新冠肺炎】威廉王子4月確診一度呼吸困難 隱瞞疫情不想造成大眾恐慌

健康 11:38 2020/11/03

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威廉王子4月確診一度呼吸困難，隱瞞疫情不想造成大眾恐慌。(法新社圖片)

英國威廉王子（Prince William）據報4月曾確診新冠肺炎，更一度出現呼吸困難。報道指，他在確診後決定不公開自己病情，主因不想造成大眾恐慌。

不公開病情 免引大眾恐慌

英國《太陽報》引述皇室消息人士指，威廉王子在4月曾確診新冠肺炎，而且病情嚴重，一度出現呼吸困難，令他身邊的人感到憂慮。

威廉王子當時指：「有很重要的事情正在發生，而我亦不想令任何人憂慮。」英國廣播公司（BBC）經皇室消息人士確認事件屬實。報道指，他由皇室醫生治療．並按照政府指引，在諾福克郡（Norfolk）的皇室別墅安默堡（Anmer Hall）隔離。

雖然確診受感染，但威廉未有放下工作，4月染疫當月，仍進行14次視像或語音通訊，處理公務，並以視像方式參與伯明翰一間醫院的開幕儀式。

新冠疫情蔓延英國，皇室亦不能倖免，威廉王子的父親、王儲查理斯王子（Prince Charles），今年3月亦確診患上新冠肺炎。皇室當時指查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。

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