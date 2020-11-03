《漂書節2020》推廣環保閱讀文化　免費工作坊教製作手工書本

▲ 「漂書節2020」以「拾回．喜閱」為主題

青年廣場每年均舉辦「漂書節」，今年「漂書節2020」以「拾回．喜閱」為主題，將一連三日由11月6日至8日期間在青年廣場Y劇場及Y展覽平台舉行，藉此鼓勵青年拾回書本，重新投入文字的世界﹗

青年廣場自2011年起開始舉辦首屆「漂書節」，累積放漂書籍已超過十萬本。「漂書」除可賦予書本另一新生命，讓書本覓得好人家外，更可避免掉棄書本，實踐環保重用的理念。

同時「漂書節2020」於11月7日及8日設有手作工作坊讓公眾於網上預約參與。

手作工作坊包括由青年手作家陳寶婷主理的「自訂筆記簿工作坊」，教予參加者使用簡單的工具製作筆記簿；另，由《蛋誌》創辦人黃天盈「天藍」教授「手工書工作坊」，藉以推廣手工書及分享製作手工書的樂趣。

今年「漂書節」更首次以電子方式記錄漂書數目以取代漂書券，以加強環保閱讀的文化。

「漂書節2020」活動費用全免，歡迎書迷進行網上預約參與活動，而因應疫情，所有參與「漂書節2020」的公眾必須於活動前進行網上預約，每天均設四個時段，每個時段為兩小時，並設有名額限制，額滿即止。

青年廣場「漂書節2020」

日期︰2020年11月6日至8日 (星期五至日)

時間︰上午10時正至下午6時正

地點：青年廣場2樓Y劇場及1樓Y展覽平台

記者：司徒家傑

