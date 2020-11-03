【新冠肺炎】巴西進口豬肉包裝驗出新冠病毒　美國研究：冠狀病毒4℃仍可生存【附專家教消毒方法】

▲ 內地檢測發現，巴西進口豬肉包裝上有新冠病毒。

冷凍肉類包裝再次驗出有新冠病毒。10月29日山東省乳山市一批巴西進口冷凍豬肉，在常規抽檢中被驗出對新冠病毒呈陽性反應，部份已流入市面。當局已為相關接觸人員進行檢測，結果均為陰性。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，將產品放入雪櫃前，應徹底消毒產品。

據新華網報道，山東乳山、煙臺、文登、安丘等地已發公告指，在常規抽檢中，發現1份巴西進口冷凍豬肉包裝對核酸檢測呈陽性。同一批冷凍豬肉，已有15件已流入安丘市鑫牛市場某肉品批零中心門店。當局已為豬肉經營業戶、外包裝廢品收購人、物流運輸員及其家人、市場全體員工，以及外環境樣本進行核酸與血清樣本檢測，結果均為陰性。

同場加映：新冠病毒在不同物件的存活時間

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

​​​​​TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣