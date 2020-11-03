【殘忍棄貓】幼貓被塞入2層布袋棄垃圾桶　清潔姐姐與街坊合力營救終被舖頭收養

▲ 幼貓被塞入2層布袋棄垃圾桶，清潔姐姐與街坊合力營救後，終被舖頭收養。

元朗發生殘忍棄貓事件！在過去的周日（1日），有清潔工人在清理垃圾桶時，聽到垃圾堆內傳出微弱的貓叫聲。在街坊的協助下，終發現一隻年幼、瘦弱的貓咪被人放進2層布袋內，再當垃圾丟棄！

黑毛幼貓被放進布袋棄於垃圾桶

有網民在Facebook群組「元朗吹水區」上載帖文，指1日下午1時左右，在街上遇到一名食環署的清潔工人，她當時堅持聽到垃圾桶傳出貓叫聲。其他路人立即幫忙尋找，竟發現一隻貓咪被包在2個布袋之內。由照片可見，貓咪為一隻黑毛幼貓，非常瘦弱，一手就能將牠抱起。

當他們救起貓咪後，附近鋪頭的老闆決定收留他，令人感動。樓主亦為牠打氣：

咁多個好彩先救返一條生命，貓貓您要加油。

樓主隨後又寫表揚信至食環署，讚揚清潔姐姐「不畏污穢之公共垃圾，徹底地檢查相關物品，拯救了一隻小貓的生命」。他希望食環署可對清潔姐姐作出表揚及讚賞，亦要多加體恤：

今時今日，盡責員工難求，有愛心的員工更難求。望貴署珍惜同類社會工作人士。

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網民：同殺咗佢有分別咩？

不少網民怒斥棄貓行為，指將貓咪放入布袋的舉動極殘忍，已經可以算是謀殺，並留言「唔養都俾條生路行下吖」、「連一絲生存嘅機會都唔比佢」。亦有人提出可以檢查附近店舖的閉路電視，查出棄貓人的真實身份。

有大量網民向清潔姐姐及店舖叔叔道謝，祝福他們好人有好報。有街坊希望知道是哪間舖頭收養了貓咪，希望以後有機會去探望牠，又笑言「做舖頭貓 = 肥貓之路不遠矣」。

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責任編輯︰陳珈希