▲ 愛琴海地震，3歲女童被困瓦礫65小時，奇跡獲救緊握消防員手指不放。

愛琴海上周五（10月30日）發生7級地震，土耳其及希臘兩國至少共93人死亡，逾1000人受傷。土耳其沿岸的第三大城巿伊茲密爾（Izmir），有多座建築物倒塌，不少市民被困瓦礫之中。當地搜救隊於周一（11月2日）成功救出一名被困瓦礫達65小時的3歲女童，當時的她緊握消防員的手指不放。

地震發生後，土耳其組織逾6,000名救援人員進行搜救，至今救出至少100人。搜救隊於周一發現一名3歲佩林切克（Elif Perincek），當時她已受困在瓦礫之中達65小時。

救援人員隨即用金色鋁箔保溫毯將佩林切克包裹起來，並抬上擔架送進急救帳蓬內。當時佩林切克伸出小小的手緊握著一名消防員的右手姆指，不願鬆開。有搜救隊成員相互擁抱，更有隊員不禁流下眼淚，現場響起如雷掌聲，場面十分感人。

▲ 佩林切克緊握著消防員的手指不放。（圖片來源：AFP）

被佩林切克緊握手指的消防員契利克（Muammer Celik）接受媒體訪問時表示，作為消防員，絕不會放棄希望，直到最後一刻，又憶述：

佩林切克用她的小手握著我的手指...我為她清理臉上的塵埃，那孩子大難不死，必有後福。

▲ 被佩林切克緊握手指的消防員契利克（Muammer Celik）。（圖片來源：AFP）

第一時間為佩林切克檢查傷勢和急救的醫護人員溫塞爾（Tolga Unsel）表示，佩林切克當時靜止不動，隊員都以為她沒有活下來，直至將她送出瓦礫堆，她的眼睛才開始轉動，「對我們而言，這真是個奇蹟」。

佩林切克目前留院檢查，她的母親、一對10歲大的雙胞胎姐姐、7歲的哥哥亦在地震後23小時獲救，惟她的哥哥送醫後不治。

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責任編輯：羅嘉欣