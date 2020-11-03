【鹹魚翻生】日本單親媽窮剩$7.6欲攜女兒輕生　靠與朋友創業變年薪4千萬富婆

▲ 日本一名單親媽窮得只剩下7.6元港幣，甚至想帶女兒輕生，最後靠創業變年薪4千萬富婆。

就算人生充滿挑戰與挫敗，只要積極向上，幸運之神也會眷顧。日本一名單親媽媽離婚後生活拮据，全副身家只剩下$7.6港幣，一念俱灰下欲帶同女兒輕生，沒想到她靠一通電話，搖身一變成為年薪過4千萬港幣的富婆，住入3層的豪宅，出入以法拉利勞斯萊斯代步，來個谷底大翻身。

日本電視節目《「任意同行」願えますか？》最近分享40歲富婆伊與田美貴的奮鬥故事。她非出身名門，結婚後與丈夫及女兒過著平凡的生活。不過，在女兒3歲時，伊與田美貴和丈夫離婚，需獨力養活女兒，生活過得貧窮潦倒，最低潮時全副身家只有103日元（約7.6港幣）。窮困的生活令她喘不過氣來，甚至想帶同女兒了結生命。

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舊客人邀請一同創業

就在萬念俱灰之際，伊與田美貴接到一通舊客人的電話，命運徹底扭轉。她原是花藝設計師，電話中的另一方正是她第一個客人，對方偶爾在家中看見多年前的假花作品，遂想邀請她一同創業，成立一間專門出售「黏貼式美甲片」的公司。

該門生意看準貪靚愛美甲但又怕麻煩的女性，在日本「黏貼式美甲片」售價約2萬日元（約1,480港元），價格與美甲服務相約，惟可重複使用，一推出便大受女性歡迎大賣，而伊與田美貴也成功賺取人生中第一桶金。

豪華裝修豪宅

節目亦展示伊與田美貴3間豪宅中的其中一間別墅，甫進門便看見一條別具氣派的樓梯、價值180萬日元（約13.3萬港元）的巨型Swarovski（施華洛世奇）水晶燈。伊與田美貴家中另2隻大型犬，平日以鹿肉、馬肉鮮食作為主食，家中特設2個大雪櫃雪藏肉類。她表示︰

為了養這兩隻大型犬才決定買下這一棟別墅。

別墅共有3層，2樓是伊與田美貴的個人空間，衣帽間擺滿各種名牌衣服及Hermès（愛馬仕）手袋，平日會以勞斯萊斯及法拉利代步，而3樓則全層屬於女兒。

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相信積極好運自然來

現時的伊與田美貴生活非常美滿，她認為時常保持微笑及積極的心態會帶來好運，

過去我曾經消沉，但是冷靜下來之後，發現如果我繼續灰沉下去，好運也不會來接近我。

靠著創業成功翻身，伊與田美貴現已成為年薪超過6億日元（約4,440萬港元）的富婆。

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責任編輯：王明芳