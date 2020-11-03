【酒店Staycation】李漢城指萬聖節周末酒店入住率達6至8成　房客屢勸不聽勸酒店可報警

▲ 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城。（經濟日報資料圖片）

港人無法外遊下，不少人趁周末到酒店「Staycation（宅度假）」，但梅窩銀礦灣「海景渡假樂園」出現新冠肺炎染疫群組。酒店業指，剛過去的萬聖節周末，酒店入住率達6至8成；又言酒店房間非用作開派對，若房間有太多人聚集，房客屢勸不聽，酒店會報警處理。

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香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今日（3日）早上在一個電台節目中表示，今次涉事的梅窩銀礦灣「海景渡假樂園」，並非聯會的會員，強調聯會已向會員強調，房間用途是住宿，不是開派對，要求所有會員酒店，跟足他們所發的指引，酒店會盡量把關，但承認難以做到滴水不漏，如果發現房客舉行派對，會立即勸喻，如果房客不聽從，酒店馬上報警求助。

李漢城說，根據指引, 酒店會登記所有前來探訪的客人的資料﹑派員到各樓層巡視等，如果發現有房間太多人聚集，或要求提供很多毛巾、牙擦等用品，會先作勸喻，當發現有問題時會立即跟進、糾正。

他稱，現時很多酒店都推出餐飲連住宿優惠，提高了酒店平均入住率，剛過去的周末萬聖節期間為達6至8成，平日入住率亦有約4成。

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記者：陳曉瑩