質疑政府剝奪巿民遊行示威自由　郭卓堅入稟申覆核求取消限聚令

▲ 郭卓堅今到高等法院入稟申請司法覆核，要求法庭頒令取消限聚令。（林育慧攝）

新冠肺炎疫情下，為保持巿民社交距離，政府訂出限聚令。巿民郭卓堅今（3日）到高等法院入稟申請司法覆核，質疑政府以抗疫為名，以限聚令剝奪巿民享有的示威及遊行自由，要求法庭頒令取消限聚令。

申請人郭卓堅；答辯人特首林鄭月娥，並將警務處處長鄧炳強列為利害關係一方。人稟狀指，政府以防疫為名，訂定防疫限聚令，實際是以此剝奪巿民獲《基本法》賦予的遊行、示威及結社自由。

郭於入稟狀指，巿民現時可以排隊等車船，於車船上毋須隔坐，食肆內6人進食毋須戴口罩及可共坐一起，惟用餐離開時須遵守4人限聚令。

郭認為限聚令是不設實際的法律，只是政府作為政治工具之用，要求法庭頒令有關限聚令違反人權法及《基本法》，以及廢除限聚令。

另外，郭卓堅表示早前去信特首，表示基於新聞自由，所有傳媒包括網媒均應獲採訪權利。郭卓堅指接獲特首私人秘書回覆，將有關傳真信函交予警方處理。

據郭卓堅向傳媒提供的信件顯示，警察公共關係科總警司郭嘉銓回覆郭指出，所有記者，包括網媒運作的記者，均可以在公眾地方進行採訪，除非該地方因警方行動或調查需要而劃為封鎖區。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧