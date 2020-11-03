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【熱炒波鞋】sacai × nike vaporwaffle波鞋網上登記攻略　原價$1,299網上炒價$5,800【內附連結】

休閒消費 12:57 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

sacai x nike球鞋即日在各大網站進行登記抽籤。（圖片endclothing.com）

這年頭波鞋有價，除了早前Dior Man與nike合作推出球鞋瘋炒至$10,000外，日本時裝品牌Sacai每一次與nike合作的球鞋都，會成為大家爭相搶購的炒賣對象，剛剛又有全新的鞋款nike Vaporwaffle登場，昨天一出現網上抽籤，網站立即出現「爆server」現象，今日一次過話你知哪一個網站可以登記抽籤。

今次這對nike Vaporwaffle球鞋非常特別，除了一貫的雙鞋舌外，後踭的設計更是翹起的雙層鞋底，有黑色和白色兩個顏色可供選擇，設計走中性路線，男女合穿。

sacai x nike Vaporwaffle即日網上抽籤。（圖片endclothing.com）

留意的是這款球鞋不設公開發售，只在nike官方網站、Joyce Boutique和Lane Crawford作網上抽籤，而英國的endclothing.com網站亦開始接受網上抽籤。

這對球鞋原價$1,299，但網上已開始炒至$5,800，而且炒價更開始上升，留意的是endclothing.com定價比本地貴，約$1,899（不包括運費），但仍阻不了炒家追捧，事關每次sacai X nike的球鞋都可以成為全球「波鞋精」爭相搶購的目標，不愁沒有銷量。

突破性的鞋踭設計。（圖片endclothing.com）

以下是網上抽籤連結：

1）nike

2）Joyce

3）Lane Crawford

4）endclothing.com

記者：何偉雄

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