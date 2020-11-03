懲教署指不會貿然取消暫停公務探訪安排　可按個別情況作出考慮

▲ 懲教署強調，會致力確保一個安全及穩妥的羈押環境。（經濟日報資料圖片）

懲教署自今年7月起暫停所有議員的公務探訪，多名立法會議員及區議員昨日（2日）聯署，投訴懲教署阻撓探訪申請，剝削在囚人士向議員求助的權利。懲教署強調，防疫是現階段懲教署的一個重中之重的工作，面對現時疫情反覆，署方不會貿然取消所有相關安排，但會密切留意疫情發展，適時作出相應的調節。

懲教署表示，面對7月疫情漸趨嚴峻，署方決定暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪，公務探訪人士如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，署方會按個別情況作出考慮，獲批的公務探訪會安排於防疫措施較佳的「親友探訪室」進行。

署方稱， 現時在囚人士可在「親友探訪室」及「公務探訪室」分別進行親友探訪和公務探訪，由於「親友探訪室」的探訪窗格裝有玻璃，可完全分隔在囚人士與探訪者，在防疫方面較「公務探訪室」房間的面對面接觸更為有效

懲教署說，除親友探訪或公務探訪外，在囚人士亦可隨時透過書信與外間通訊，亦可從多個投訴途徑作出申訴；又指有聯署議員不斷強調署方暫停所有公務探訪的說法，明顯地與事實不符。



署方重申，致力確保一個安全及穩妥的羈押環境，懲教院所環境特殊，加上頻密的進出率，傳染病很容易在設施內迅速傳播。

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記者：陳曉瑩