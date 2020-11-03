【酒店優惠】喜來登11月Staycation $1,488起　包$1,518龍蝦生蠔海鮮拼盤配美酒【內附預訂連結】

▲ 視佳廊享用新鮮冰鎮海鮮拼盤及配搭美酒佳釀(價值$1,518)。(酒店提供)

香港喜來登酒店全新的宅度假方案 –「鮮饌酌樂」，價錢由$1,488起，即日起至2020年11月29日，預訂此住宿方案即享連串酒店精選禮遇：包括入住港景客房(主樓層)、於視佳廊享用龍蝦生蠔海鮮拼盤及配搭美酒佳釀及每日享用咖啡廳雙人自助早餐。

1.入住主樓豪華港景客房 眺望迷人的維港景緻

置身於雅致的酒店海景客房，從窗外眺望是迷人的維多利亞港及香港天際線美景，欣賞到日與夜截然不同的城市面貌。

2.視佳廊享用新鮮冰鎮海鮮拼盤及配搭美酒佳釀(價值$1,518)

入住期間，客人可登上酒店頂層的視佳廊，在維港景緻下享用由蠔酒吧總廚Oscar Chow匠心預備的龍蝦生蠔海鮮拼盤(供2人用)，包括有北海道花咲蟹、龍蝦、蜆及即開生蠔，更可以選擇搭配兩杯精選葡萄酒或有汽酒，一邊品嘗鮮饌美味，一邊欣賞維港醉人夜景。

▲ 喜來登酒店全新的宅度假方案 「鮮饌酌樂」1,488起。(酒店提供)

3.每日咖啡廳雙人自助早餐

甜夢過後，先以豐盛的早餐為新的一天注入能量。咖啡廳豐盛的自助早餐由即席煎煮奄列、傳統中式粥品點心、港式麵食及新鮮烘焙包點等均應有盡有。

預訂日期：即日起至2020年11月29日

入住日期：即日起至2020年11月30日

預訂網址：sheratonhongkonghotel.com

優惠碼：ES1

備註：房間視乎供應而定，優惠受相關條款及細則約束；房價另設加一服務費；冰鎮海鮮拼盤及葡萄酒只適用在香港喜來登酒店以「鮮饌酌樂」住宿方案入住當天 (6:30pm – 10:30pm) ，於視佳廊 (18/F) 享用。請於入住前致電 ： 2369 1111聯絡相關餐廳查詢。

記者：郭秀芳