  • 26°C
香港時間 : 20201103日 (二) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店優惠】喜來登11月Staycation $1,488起　包$1,518龍蝦生蠔海鮮拼盤配美酒【內附預訂連結】

休閒消費 12:46 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

視佳廊享用新鮮冰鎮海鮮拼盤及配搭美酒佳釀(價值$1,518)。(酒店提供)

香港喜來登酒店全新的宅度假方案 –「鮮饌酌樂」，價錢由$1,488起，即日起至2020年11月29日，預訂此住宿方案即享連串酒店精選禮遇：包括入住港景客房(主樓層)、於視佳廊享用龍蝦生蠔海鮮拼盤及配搭美酒佳釀及每日享用咖啡廳雙人自助早餐。

1.入住主樓豪華港景客房  眺望迷人的維港景緻

置身於雅致的酒店海景客房，從窗外眺望是迷人的維多利亞港及香港天際線美景，欣賞到日與夜截然不同的城市面貌。

2.視佳廊享用新鮮冰鎮海鮮拼盤及配搭美酒佳釀(價值$1,518)

入住期間，客人可登上酒店頂層的視佳廊，在維港景緻下享用由蠔酒吧總廚Oscar Chow匠心預備的龍蝦生蠔海鮮拼盤(供2人用)，包括有北海道花咲蟹、龍蝦、蜆及即開生蠔，更可以選擇搭配兩杯精選葡萄酒或有汽酒，一邊品嘗鮮饌美味，一邊欣賞維港醉人夜景。

喜來登酒店全新的宅度假方案 「鮮饌酌樂」1,488起。(酒店提供)

3.每日咖啡廳雙人自助早餐

甜夢過後，先以豐盛的早餐為新的一天注入能量。咖啡廳豐盛的自助早餐由即席煎煮奄列、傳統中式粥品點心、港式麵食及新鮮烘焙包點等均應有盡有。

預訂日期：即日起至2020年11月29日

入住日期：即日起至2020年11月30日

預訂網址：sheratonhongkonghotel.com

優惠碼：ES1

備註：房間視乎供應而定，優惠受相關條款及細則約束；房價另設加一服務費；冰鎮海鮮拼盤及葡萄酒只適用在香港喜來登酒店以「鮮饌酌樂」住宿方案入住當天 (6:30pm – 10:30pm) ，於視佳廊 (18/F) 享用。請於入住前致電 ： 2369 1111聯絡相關餐廳查詢。

記者：郭秀芳

相關文章

【酒店優惠】美麗華酒店Staycation可扮美人魚　專業導師教跳水中人魚舞玩自拍【內附連結】
12:17 2020/10/20
【酒店優惠】美麗華酒店Staycation可扮美人魚　專業導師教跳水中人魚舞玩自拍【內附連結】
【酒店優惠】逸東11月周末雙人Staycation優惠　房價965元起包早餐及Tea Buffet【內附連結】
15:25 2020/10/27
【酒店優惠】逸東11月周末雙人Staycation優惠　房價965元起包早餐及Tea Buffet【內附連結】
【酒店優惠】如心艾朗酒店x少爺啤Cheers to Beers!套餐　住宿兼歎啤酒小食優惠雙人$720起
17:35 2020/10/30
【酒店優惠】如心艾朗酒店x少爺啤Cheers to Beers!套餐　住宿兼歎啤酒小食優惠雙人$720起
著數優惠 消費資訊 消費種類 飲食資訊 住宿 海鮮 葡萄酒 香港 餐廳 酒吧

最高瀏覽

【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
15:22 2020/11/01
【嫁給愛情】一見鍾情愛上嚴重毀容的她 深情丈夫將太太當公主寵愛20年
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
16:23 2020/11/01
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你