【暖男爸爸】余香凝演阿榮亡妻獲好評　Jennifer向鄭中基遠距離偷師

▲ 鄭中基余香凝合演夫妻。

正在ViuTV播出的《暖男爸爸》，以單親爸爸阿榮（鄭中基飾）為主軸的溫情輕鬆小品，劇情被讚民讚貼地兼有共鳴，其中早前一集講阿榮憶亡妻而痛哭，便感動不少觀眾。

《暖男爸爸》講阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店。與兒子相依為命期間，他漸漸變成懂得愛與付出的暖男。

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而他因妻子生前購買的保險，認識了妻子的保險顧問芷明（張可頤飾）。二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

▲ Jennifer不敢向鄭中基請教彈結他。

劇集播出以來，網民盛讚劇集溫情洋溢，早前鄭中基憶劇中亡妻余香凝爆喊一幕，更令不少觀眾淚崩。

余香凝（Jennifer）就大讚Ronald是位好前輩，在鏡頭以外都有跟她交流心得。她指：「我現場見到Ronald彈結他，可能那刻他在作歌！但我不敢行近，跟他講我都識少少彈結他，因為對他來說，我實在太BB班，音樂上惟有遠距離偷師！」

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