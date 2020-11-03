【器官捐贈】59歲媽媽肝血管瘤破裂命危　孝順仔捐7成肝臟救母逃出死門關

▲ 台灣一名59歲婦人患多發性巨大肝血管瘤，接受兒子活肝捐贈後，現時健康穩定。

台灣有名59歲許姓婦人患多發性巨大肝血管瘤，可是她一直不知身患血管瘤，至8月初她因不適入院才揭發患病，情況急轉直下，9月中時腫瘤破裂導致心跳停止命危。醫院肝臟移植小組立即進行換肝評估，由許婦的28歲大兒子捐出近７成的肝臟救媽媽，歷長達11小時手術，媽媽終於逃出死門關。

患有巨大肝血管瘤

綜合台灣傳媒報道，高雄長庚醫院昨日（2日）舉行發佈會，名譽院長陳肇隆分享了許婦的病例，而許婦亦有和丈夫及兒子一起出席。屏東縣許婦過去從沒做過肝臟相關檢查，一直不知肝臟存在巨大血管瘤， 今年8月初，她出現胃食道逆流等不適，醫生懷疑她是肝臟血管瘤太大壓迫到胃才不舒服，轉介到高雄長庚醫院就醫，始確診她患有多發性巨大肝血管瘤，肝臟內最大的血管瘤直徑已達20cm，超過四分之三的肝臟已被腫瘤佔據。

許婦的病況急轉差，於9月18日晚上，其血管瘤突然破裂造成大量出血，送抵急症室時已無心跳、無血壓，一度命危，緊急進行心肺復甦CPR，並進行2次止血手術，並大量輸血超過1萬毫升， 才能維持生命指數。

兒子及丈夫爭著捐肝

陳肇隆醫生指出許婦因為巨大肝血管瘤破裂，大量出血，惟有活體換肝才能救命。不幸中的大幸是兒子及丈夫願意捐出，最後由大兒子捐肝救媽媽。肝移植團隊緊急活體換肝手術，手術前評估需要4至5天，當時換肝團隊在24小時內完成兒子捐肝評估與母親受肝準備，並進行了11小時手術，順利救回許婦一命。

28歲大仔雖然有10%脂肪肝，但還是可用，他捐出比較大的右肝約698公克，剩下的左肝約佔三分之一肝臟，術後恢復很快，目前捐肝兒子的肝臟已經長回8成，媽媽亦將出院回家休養。

▲ 許婦感謝大兒子（左）捐出肝臟救她，亦謝謝丈夫（灰黑衫者）一直照顧，沒有放棄她。（圖片︰高雄長庚醫院）

感謝家人沒有放棄

許婦感謝家人與醫護團隊都沒有放棄她，以後會更珍惜生命。她指出手術後才知道兒子捐肝給她，很心痛他，而醫生告訴她兒子恢復得很好，媽媽才放心。

昏迷後意識模糊，手術後清醒才知道老公與兩兒子搶著捐肝給我，很感動！感謝家人與醫師都沒有放棄我。

充滿孝心的大兒子受訪表示知道捐肝才能救媽媽，毫不考慮就捐了，以後與媽媽心連心、感情更好。

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責任編輯︰王明芳