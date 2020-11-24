【言語發展】2至6歲說話仍然咬字不清　言語治療師推介小遊戲改善口肌發展

▲ 咬字不清的發音問題，原來與口肌發展有密切關係，這次不妨由言語治療師拆解。

不少家長也許發現，小孩到2至6歲左右有咬字不清的發音問題，這原來與口肌發展有密切關係。協康會最近推出了《小嘴巴學堂》一書，由會內的言語治療師團隊執筆，教家長留意小童口水控制、咀嚼等問題，這次不妨由言語治療師督導主任梁志豪(Tony) 講解箇中原由，並推介家中遊戲，如何提升小孩的口肌發展。

▲ 幼童的口肌發展，與咬字不清的發音問題互有關連，家長宜多加留意。（Model by Quentin leung）

協康會的言語治療師Tony表示，我們能發出不同語音，靠面部和口部肌肉包括嘴唇、舌頭及顎的移動配合，

過程中，其實要靠這些發音器官互相協調，並要精準地做到這些動作才能發音正確，這涉及小朋友的口肌發展和發音器官的控制，包括力度、移動幅度等因素。

▲ 協康會最近推出《小嘴巴學堂》一書，療師設計了40多款適合兩歲或以上孩子的親子訓練活動，採用日常家居用品或材料，針對性地提升兒童的口肌能力，每本$88。(相片提供︰協康會)

訓練口腔敏感度

Tony說小孩約由1至2歲開始懂得發音，講少少單字，「一直到6歲都是發音的發展階段，如2歲已可發合唇音，而較複雜的語音如『時』、『慈』等到約5、6歲歲才發得準確，家長可按年齡留意孩童的發音問題，以作判斷。」

另外，口腔敏感度過高或過低，對口肌發展也有影響。

所謂口腔敏感度，即是處理口內的感覺的能力。口腔內的不同的器官，過敏的孩童會好怕觸碰某個位置，如發音和吃東西時，舌頭有很多的郁動，但敏感度過高者可能不願碰到牙肉位，影響其咬字發音。 相反若敏感度不足，就可能出現流口水等問題，因人體口水分泌不斷持續，敏感度過低者不能感覺到口腔內已積聚過多口水而自然吞嚥，又或者引致合嘴唇的動作不太理想，都會影響發音。

▲ 協康會的言語治療師督導主任梁志豪( Tony)，講解口肌發展與兒童發音準確原來息息相關。(相片提供︰協康會)

小孩適齡 勿將食物切細進食

至於咀嚼能力，亦是口肌發展的一個重要元素。嬰孩在6個月大左右，他們開始懂得透過下顎上下和旋轉動作，以及用牙齒咬斷和咀嚼食物。1歲大的嬰兒已能咀嚼半固體和較軟的固體食物，如魚肉、蒸蛋。 約2歲大的幼兒，口腔肌能已逐漸成熟，能進食大部分不同質地的食物，如豬肉和菜。 兒童直至三歲至六歲，咀嚼協調才逐漸成熟。

Tony表示隨著年紀漸長，家長可讓孩童進食不同質地、軟硬程度和大細的固體食物，以促進口肌發展。

要留意愈大個，愈能進食堅硬的食物如果仁、較大的蘋果切件等，故要提醒家長隨著小孩年齡增長，不要怕他們難以進食，故意將食物切得太碎太細，這可能會阻礙其口肌發展，另外一些口部及面部肌肉的運動，都有助小朋友的咀嚼能力。

如發現小孩到4歲仍喜歡吃較腍的東西，或沒耐力咀嚼較大及韌的食物，家長也要留意，或在有需要時諮詢言語治療師的意見。言語治療師Tony有以下家中練習︰

1. 吹氣訓練 加強舌頭向後縮的能力

吹氣需要兒童能有效地控制肺部及橫隔膜肌肉，使空氣從肺部送出，同時兒童口腔末端的軟顎必須能有效地分隔鼻腔和口腔，再加上下顎、面頰肌肉和嘴唇的配合，才能完成整個吹氣的過程。

吹氣與語言發展有著密切關係，因兩者均需要嘴唇、舌頭和下顎等口腔肌肉的相互協調。吹氣能提升口部肌肉的功能，如加強舌頭向後縮的能力、下顎的穩定性和控制力、面頰肌肉的力度等，並能提升話說的清晰度。

如兒童說話有過重鼻音( 如患裂顎的小孩) 、呼吸短促者、軟顎或下顎以至面頰肌肉力度弱等，都適合做這吹氣訓練。

▲ 摺一隻紙船，放在上水吹動，也是吹氣練習的一部份。(相片提供︰協康會)

遊戲︰射龍門

活動目標︰加強兒童的吹氣的能力、嘴唇的力度、圓唇的能力、下顎的穩定性

物料：

1.4吋長粗飲管兩支

2. 黃色、紅色、藍色棉花球各一個

3. 黃色、紅色、藍色龍門各一個（可用手工紙摺出或用紙盒代替）。

4. 黃色、紅色、藍色細圓形咭紙各一張。

5. 黃色、紅色、藍色細正方形咭紙各一張

玩法：

1.把棉花球和龍門放好。

2.成人與兒童輪流抽出一張圓形咭紙和一張正方形咭紙：圓形咭紙代表棉花球的顏色，正方形咭紙代表龍門的顏色。

3.如果抽到黃色圓形咭紙和紅色正方形咭紙，兒童便要用飲管把黃色棉花球吹到紅色龍門裡。 如是者，將所有棉花球吹完。

2. 咀嚼練習 加強下頸穩定性

出現咀嚼困難的原因，是口腔肌肉控制弱，如：舌頭未能將食物移向大牙位置咀嚼，下顎只能有限地開合、下顎咬合的力度不足等，因而未能將食物固定在上下排牙齒中間咀嚼。多加鍛練，可加強下顎的力度。

▲ 以綿紗裹著芒果乾，在兒童的大牙中間，鼓勵他們用大牙咬合咀嚼，也可加強面頰肌肉的力度和協調能力。(相片提供︰協康會)

遊戲︰齊齊做串燒

活動目標：加強下顎頸的穩定性和力度、舌頭移向左右兩邊的能力，及加強咀嚼的力度和協調能力

物料： 芝士腸數條、魚蛋適量、雞肉適量、墨魚丸適量、竹籤數支

玩法：

1.用竹籤將芝士腸、雞肉、魚蛋和墨魚丸串起來。

2.成人將食物串燒橫放在兒童的門牙中間，請兒童用門牙咬著食物。

3.成人慢慢將竹籤從食物中拉出，兒童頭部必須保持正中，並用舌頭把食物運送到兩邊大牙咀嚼。

4.成人可鼓勵兒童輪流將食物放在大牙的左邊和右邊，讓兩邊面頰肌肉都有練習咀嚼的機會。

5. 如到需要，成人宜示範整個過程。食物宜切成較小塊，若兒童的咀嚼能力較高，可將食物的體積加大或切成不同大小。



▲ 遊戲「齊齊做串燒」，以將食物串燒橫放在兒童的門牙中間，請兒童用門牙咬著食物，以加強下頸的穩定性和力度。(相片提供︰協康會)

撰文︰馮柏偉