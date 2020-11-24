【言語發展】2至6歲說話仍然咬字不清 言語治療師推介小遊戲改善口肌發展
不少家長也許發現，小孩到2至6歲左右有咬字不清的發音問題，這原來與口肌發展有密切關係。協康會最近推出了《小嘴巴學堂》一書，由會內的言語治療師團隊執筆，教家長留意小童口水控制、咀嚼等問題，這次不妨由言語治療師督導主任梁志豪(Tony) 講解箇中原由，並推介家中遊戲，如何提升小孩的口肌發展。
協康會的言語治療師Tony表示，我們能發出不同語音，靠面部和口部肌肉包括嘴唇、舌頭及顎的移動配合，
過程中，其實要靠這些發音器官互相協調，並要精準地做到這些動作才能發音正確，這涉及小朋友的口肌發展和發音器官的控制，包括力度、移動幅度等因素。
訓練口腔敏感度
Tony說小孩約由1至2歲開始懂得發音，講少少單字，「一直到6歲都是發音的發展階段，如2歲已可發合唇音，而較複雜的語音如『時』、『慈』等到約5、6歲歲才發得準確，家長可按年齡留意孩童的發音問題，以作判斷。」
另外，口腔敏感度過高或過低，對口肌發展也有影響。
所謂口腔敏感度，即是處理口內的感覺的能力。口腔內的不同的器官，過敏的孩童會好怕觸碰某個位置，如發音和吃東西時，舌頭有很多的郁動，但敏感度過高者可能不願碰到牙肉位，影響其咬字發音。
相反若敏感度不足，就可能出現流口水等問題，因人體口水分泌不斷持續，敏感度過低者不能感覺到口腔內已積聚過多口水而自然吞嚥，又或者引致合嘴唇的動作不太理想，都會影響發音。
小孩適齡 勿將食物切細進食
至於咀嚼能力，亦是口肌發展的一個重要元素。嬰孩在6個月大左右，他們開始懂得透過下顎上下和旋轉動作，以及用牙齒咬斷和咀嚼食物。1歲大的嬰兒已能咀嚼半固體和較軟的固體食物，如魚肉、蒸蛋。 約2歲大的幼兒，口腔肌能已逐漸成熟，能進食大部分不同質地的食物，如豬肉和菜。 兒童直至三歲至六歲，咀嚼協調才逐漸成熟。
Tony表示隨著年紀漸長，家長可讓孩童進食不同質地、軟硬程度和大細的固體食物，以促進口肌發展。
要留意愈大個，愈能進食堅硬的食物如果仁、較大的蘋果切件等，故要提醒家長隨著小孩年齡增長，不要怕他們難以進食，故意將食物切得太碎太細，這可能會阻礙其口肌發展，另外一些口部及面部肌肉的運動，都有助小朋友的咀嚼能力。
如發現小孩到4歲仍喜歡吃較腍的東西，或沒耐力咀嚼較大及韌的食物，家長也要留意，或在有需要時諮詢言語治療師的意見。言語治療師Tony有以下家中練習︰
1. 吹氣訓練 加強舌頭向後縮的能力
吹氣需要兒童能有效地控制肺部及橫隔膜肌肉，使空氣從肺部送出，同時兒童口腔末端的軟顎必須能有效地分隔鼻腔和口腔，再加上下顎、面頰肌肉和嘴唇的配合，才能完成整個吹氣的過程。
吹氣與語言發展有著密切關係，因兩者均需要嘴唇、舌頭和下顎等口腔肌肉的相互協調。吹氣能提升口部肌肉的功能，如加強舌頭向後縮的能力、下顎的穩定性和控制力、面頰肌肉的力度等，並能提升話說的清晰度。
如兒童說話有過重鼻音( 如患裂顎的小孩) 、呼吸短促者、軟顎或下顎以至面頰肌肉力度弱等，都適合做這吹氣訓練。
遊戲︰射龍門
活動目標︰加強兒童的吹氣的能力、嘴唇的力度、圓唇的能力、下顎的穩定性
物料：
1.4吋長粗飲管兩支
2. 黃色、紅色、藍色棉花球各一個
3. 黃色、紅色、藍色龍門各一個（可用手工紙摺出或用紙盒代替）。
4. 黃色、紅色、藍色細圓形咭紙各一張。
5. 黃色、紅色、藍色細正方形咭紙各一張
玩法：
1.把棉花球和龍門放好。
2.成人與兒童輪流抽出一張圓形咭紙和一張正方形咭紙：圓形咭紙代表棉花球的顏色，正方形咭紙代表龍門的顏色。
3.如果抽到黃色圓形咭紙和紅色正方形咭紙，兒童便要用飲管把黃色棉花球吹到紅色龍門裡。 如是者，將所有棉花球吹完。
2. 咀嚼練習 加強下頸穩定性
出現咀嚼困難的原因，是口腔肌肉控制弱，如：舌頭未能將食物移向大牙位置咀嚼，下顎只能有限地開合、下顎咬合的力度不足等，因而未能將食物固定在上下排牙齒中間咀嚼。多加鍛練，可加強下顎的力度。
遊戲︰齊齊做串燒
活動目標：加強下顎頸的穩定性和力度、舌頭移向左右兩邊的能力，及加強咀嚼的力度和協調能力
物料： 芝士腸數條、魚蛋適量、雞肉適量、墨魚丸適量、竹籤數支
玩法：
1.用竹籤將芝士腸、雞肉、魚蛋和墨魚丸串起來。
2.成人將食物串燒橫放在兒童的門牙中間，請兒童用門牙咬著食物。
3.成人慢慢將竹籤從食物中拉出，兒童頭部必須保持正中，並用舌頭把食物運送到兩邊大牙咀嚼。
4.成人可鼓勵兒童輪流將食物放在大牙的左邊和右邊，讓兩邊面頰肌肉都有練習咀嚼的機會。
5. 如到需要，成人宜示範整個過程。食物宜切成較小塊，若兒童的咀嚼能力較高，可將食物的體積加大或切成不同大小。
撰文︰馮柏偉